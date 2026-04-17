Für höhere Aufgaben empfohlen: Trainer Spangenberg verlässt Estetal

Marco Spangenberg verlässt die SG Estetal: Nach zwei Bezirksliga-Aufstiegen und insgesamt fünf Jahren bei der SGE trennen sich die Wege zum Saisonende. Der 42-Jährige hat sich für höhere Aufgaben empfohlen.
Spangenberg wechselte 2021 nach einigen Jahren beim TVV Neu Wulmstorf zur SG Estetal. Dort gelangen ihm 2023 und 2025 die Aufstiege in die Bezirksliga. Nachdem die SGE nach dem ersten dieser beiden Aufstiege den Klassenerhalt denkbar knapp verpasste, hat Spangenberg Estetal inzwischen den Ligaverbleib fest im Visier.
„Wir sind nicht nur reifer geworden, sondern haben auch einen deutlich breiteren Kader“, erklärt der B-Lizenz-Inhaber. „Entscheidend ist auch, dass wir mit Sebastian Menzel einen Torhüter dazu bekommen haben, weil Jan Hendrik Glade kein Torhüter für eine ganze Saison ist.“ Glade fiel bereits im ersten Bezirksliga-Jahr häufig verletzungsbedingt aus, sodass teilweise ein Feldspieler zwischen den Pfosten stand. Menzel bringt zudem Ober- und Landesliga-Erfahrung mit.
Spangenbergs Arbeit hat inzwischen auch das Interesse höherklassiger Vereine geweckt. Zur kommenden Spielzeit wird er auf der Trainerbank des Hamburger Oberligisten TSV Buchholz 08 Platz nehmen. Bis dahin will der scheidende Coach mit der SG Estetal alles daransetzen, sich mit dem Ligaverbleib zu verabschieden. „Wir haben in der Hinrunde sehr gut vorgelegt“, sagt Spangenberg. „Wir sind zu Hause so stabil, dass ich sehr optimistisch bin, die nötigen Punkte zu holen, um am Ende die Klasse zu halten.“
Darüber hinaus wird auch Co-Trainer Sascha Mummenhoff seine Tätigkeit beenden. Mummenhoff möchte neben seinem zeitintensiven Beruf künftig mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. „Die Entscheidung fällt mir nicht leicht, aber sie ist bewusst getroffen“, sagt Mummenhoff. „Ich freue mich darauf, ab Sommer wieder mehr selbst über meine Wochenenden bestimmen zu können, ohne das Gefühl zu haben, etwas zu verpassen. Mein Dank gilt der SG Estetal für drei intensive und sehr schöne Jahre.“ Die SGE selbst hat derweil angekündigt, zeitnah einen Nachfolger zu präsentieren.