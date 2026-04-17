Für höhere Aufgaben empfohlen: Trainer Spangenberg verlässt Estetal Bezirksliga Lüneburg 2: Nach fünf Jahren wird der 42-Jährige die SG Estetal verlassen von Moritz Studer · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Bernhard Gawlick

Marco Spangenberg verlässt die SG Estetal: Nach zwei Bezirksliga-Aufstiegen und insgesamt fünf Jahren bei der SGE trennen sich die Wege zum Saisonende. Der 42-Jährige hat sich für höhere Aufgaben empfohlen.

Spangenberg wechselte 2021 nach einigen Jahren beim TVV Neu Wulmstorf zur SG Estetal. Dort gelangen ihm 2023 und 2025 die Aufstiege in die Bezirksliga. Nachdem die SGE nach dem ersten dieser beiden Aufstiege den Klassenerhalt denkbar knapp verpasste, hat Spangenberg Estetal inzwischen den Ligaverbleib fest im Visier. „Wir sind nicht nur reifer geworden, sondern haben auch einen deutlich breiteren Kader“, erklärt der B-Lizenz-Inhaber. „Entscheidend ist auch, dass wir mit Sebastian Menzel einen Torhüter dazu bekommen haben, weil Jan Hendrik Glade kein Torhüter für eine ganze Saison ist.“ Glade fiel bereits im ersten Bezirksliga-Jahr häufig verletzungsbedingt aus, sodass teilweise ein Feldspieler zwischen den Pfosten stand. Menzel bringt zudem Ober- und Landesliga-Erfahrung mit.