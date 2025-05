Für Hankofen geht`s ums gute Gefühl, für Buchbach um Historisches

Nach der endgültigen Urteilsverkündung in der Causa Schwaben Augsburg hat auch die SpVgg Hankofen-Hailing zumindest vor dem letzten Spieltag nun Planungssicherheit: Die "Dorfbuam" können ab kommender Woche (Hinspiel Fr, 23.05.) in der Relegation den Klassenerhalt noch packen. Vor der Saisonverlängerung steht aber noch die finale Partie beim TSV Buchbach an. Die Oberbayern aus dem Landkreis Mühldorf können dabei Historisches schaffen: Mit einem Heimsieg würde sich die Elf von Coach Aleksandro Petrovic die Vizemeisterschaft in der Regionalliga Bayern sichern, was gleichzeitig der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte wäre. Und das alles, nachdem die Buchbacher in der Vorsaison dem Abstieg selbst erst in der Relegation haarscharf entronnen waren...