Für Gruppenligist SG Eschenburg geht es Schlag auf Schlag

Eschenburg. Nach der bitteren 1:5-Niederlage gegen die SG Türk-Ata/Türkgücü Wetzlar, der erst zweiten Pleite in der Rückrunde, steht die SG Eschenburg in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg vor einer herausfordernden und wichtigen Phase. Der Tabellen-13. aus dem Lahn-Dill-Kreis nutzte die Osterpause, um Blessuren auszukurieren und Kraft für zwei englische Wochen mit vier Spielen in zwölf Tagen zu sammeln. Den Auftakt bilden zwei Partien innerhalb von vier Tagen: Am Donnerstag, 19.30 Uhr, empfängt die SGE im heimischen Eibelshausen den Aufstiegsaspiranten VfL Biedenkopf, ehe es am Sonntag, 15 Uhr, zum direkten Duell mit Abstiegskonkurrent Spvgg. Leusel geht.