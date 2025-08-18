Für Gnadental geht alles noch zu schnell

Nach dem ersten Spieltag der seit 1959 fortgeschrieben Vereinsgeschichte in der Landesliga stehen die Fußballer der DJK Gnadental da, wo sie unter keinen Umständen hinwollten: punkt- und torlos auf dem letzten Tabellenplatz. Aber nicht nur deshalb ging Trainer Sebastian Michalsky nach der deftigen 0:5-Niederlage (Halbzeit 0:3) gegen den SC Union Nettetal ziemlich angefasst vom Spielfeld. Was ihm vor allem aufs Gemüt schlug, war die über weite Strecken dürftige Leistung. „So schwach habe ich uns noch nie gesehen“, bekannte er.

Vor allem in den ersten 25 Minuten spielte der Oberliga-Absteiger Katz und Maus mit dem Neuling. Im Mittelfeld standen bei den Gästen Kapitän Pascal Schellhammer und Chisato Suda für pure Dominanz und weiter vorne stellten Noel Gergorec (links), Leon Tumbarinu (rechts), Phillip Spickenbaum und Branimir Galic die Defensive der DJK um Captain Stephan Wanneck immer wieder vor unlösbare Probleme. Dass die Partie nicht noch früher entschieden war, lag einzig und allein an der mangelhaften Chancenverwertung der Union. Spickenbaum (3.), Gergorec (6.) und Suda (10.) hätten den Sack ganz schnell zumachen können, ja müssen.

Ins Hintertreffen gerieten die mit dem Tempo zunächst hoffnungslos überforderten Neusser so erst in der 18. Minute, als der junge, für Stammkeeper Nico Bayer kurzfristig eingesprungene Bela Bliss, zwar gegen den von Spickenbaum großartig freigespielten Galic parieren konnte, beim Nachschuss Spickenbaums aber machtlos war. Unter Umständen hätte die DJK noch einmal die Kurve bekommen, wenn Samir Derris /21.) oder der frisch verpflichtete Silas Armah (Ghana) kurz darauf der Ausgleich gelungen wäre. Denn bei aller Klasse im Angriff, die Verteidigung der Gäste machten keinen sattelfesten Eindruck. Musste sie in Gnadental indes auch nicht. Weil auch Carl Mergenthal (25.) und Tarik Mavili (35.) Union-Torhüter Moritz Kosfeld nicht in Verlegenheit zu bringen vermochten, durften sich die Schützlinge von Trainer Kemal Kuc noch in der ersten Hälfte daranmachen, die Partie zu entscheiden.

Vor dem nach einem Freistoß von Maurits Kerkman initiierten Treffer von Branimir Galic zum 2:0 soll Bliss den Ball außerhalb seines Strafraums mit der Hand gespielt haben. Nicht die einzige Entscheidung von Schiedsrichter Johannes Alberts, die Michalsky infrage stellte. Dem 3:0 von Spickenbaum ging ein Ballverlust im Mittelfeld voraus. Zuvor war abermals Tumbarinu seinen Gegenspielern auf der Außenbahn entwischt. Die zweiten 45 Minuten, in denen den Hausherren nach einer Attacke von Florian Heise im Strafraum an Armah ein Elfmeter hätte zugesprochen werden müssen, boten nur noch wenig Höhepunkte. Bei ihren Treffern zum 5:0 stießen Galic und Mats Platen nicht mehr auf allzu heftige Gegenwehr. Spickenbaum traf noch den Pfosten.

Dass dem Aufsteiger neben Nico Bayer in Ex-Profi Ibrahima Traoré, Marco Lüttgen, Oliver Wargalla, Leon Borkowski und Maurice Girke mindestens ein halbes Dutzend Spieler fehlten, die alle Aufnahme in die Startformation hätten finden können, wollte Michalsky mit Blick auf das am Sonntag eingesetzte Personal nicht als Begründung für die happige Niederlage ins Feld führen. „Daran lag es nicht“, stellte er klar und kündigte an: „Vor uns liegt noch eine ganze Menge Arbeit.“ Am Sonntag in Amern dürfte es nicht leichter werden für den noch in Lernphase befindlichen Aufsteiger.