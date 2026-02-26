Für Giuseppe Stabile und den FC Tiengen hat sich Vertrauen ausgezahlt

„Mittlerweile machen sie es abgezockt“: Giuseppe Stabile startet mit Tiengen am Samstag in die Frühjahrsrunde. – Foto: Matthias Konzok

Der Start beim FC Tiengen war für Giuseppe Stabile holprig verlaufen. Nun will der Fußballtrainer aus Murg mit seiner Mannschaft den Vormarsch in der Landesliga fortsetzen.

Wäre Giuseppe Stabile nicht von seinen Ideen und Fähigkeiten überzeugt, er wäre wohl kaum als Trainer geeignet. Doch die ersten drei Monate beim FC Tiengen gingen auch an dem 46-Jährigen aus Murg nicht spurlos vorbei. Nach dem Erstrundenaus im Verbandspokal setzte es in der Landesliga nach zwei Auftaktremis fünf Niederlagen in Folge. Ende September lag der FCT mit der Roten Laterne auf dem 16. Tabellenplatz. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

