Geiselbullachs Lukas Schumann (in Grau) im Spiel gegen die SF Breitbrunn (in Blau).
Geiselbullachs Lukas Schumann (in Grau) im Spiel gegen die SF Breitbrunn (in Blau). – Foto: Carmen Voxbrunner

Für Geiselbullach beginnt mit dem Spiel in Polling die entscheidende Phase

Jetzt kommen die direkten Konkurrenten

Eine ganze Reihe von Kellerduellen hat der TSV Geiselbullach vor der Brust, das erste davon in Polling. Da kommt ein Neuzugang gerade recht.

Geiselbullach – „Wir müssen punkten, am besten dreifach.“ Das sagt Stefan Held, Spielertrainer des TSV Geiselbullach vor dem Kellerduell am Sonntag, 14 Uhr, beim SV Polling. Unter der Woche hat sich die tabellarische Lage der Geiselbullacher nochmal etwas verschärft. Raisting und Untermenzing bekamen vom Sportgericht Punkte zugesprochen.

So., 14.09.2025, 14:00 Uhr
SV Polling
SV PollingSV Polling
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
14:00

Gegner Penzberg hatte bei seinen 3:0 gegen Raisting und beim 2:2 in Untermenzing jeweils einen nicht spielberechtigten Akteur eingesetzt. Während die Penzberger ins Tabellenmittelfeld abrutschten, zogen Raisting und Untermenzing im Tabellenkeller am TSV Geiselbullach vorbei.

Neuzugang hat schon mal höher gespielt

Aber auch auf personeller Ebene hat sich bei den Gelb-Weißen noch etwas getan. Mit Chahin Abdallah schloss sich ein höherklassig erfahrener Spieler der Held-Truppe an. Der 26-Jährige spielte zuletzt bei der SG Herne in der Bezirksliga Westfalen. Abdallah spielte auch schon im Dortmunder Raum Ober- und Westfalenliga, was der hiesigen Bayern- und Landesliga entspricht.

„Ein technisch sehr versierter Spieler“, freut sich Held über den nach Neuzugang, den es aus familiären Gründen nach Fürstenfeldbruck verschlagen hat. In Polling kann der Mittelfeldmann aber noch nicht mitwirken, da die Spielberechtigung noch nicht da ist.

Während Spielmacher Fitim Raqi wieder dabei ist, stehen hinter den angeschlagenen Louis Frank, Lukas Bründl und Lysander Weiß Fragezeichen. Definitiv fehlen wird Urlauber Felix Thurner. (Dirk Schiffner)

