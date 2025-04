Für Geburtstagskind & Auswärtsfans

Diese schickten fast dasselbe Aufgebot wie beim 3:0-Heimsieg gegen den SV 09 Arnstadt vor einigen Wochen aufs Feld. Einzig Berger ersetzte den verletzten Arakaki und der frischgenesene Maximilian Jünger kam unverhofft und mit monatelanger Trainingspause zu seinem Comeback im FSV-Kasten, da Groh und Weiß verhindert waren.

Letztlich machte es das Team so gut, dass es seinem Coach einen „Glückwunsch und ein großes Kompliment an die ganze Truppe“ abgewann. Dabei begannen beide Mannschaften mit ordentlichem Tempo. Früh konnte der FSV Schleiz zwei Einhundertprozentige herausspielen, aber (wieder einmal) nicht nutzen.

Und – wie wir schon beim Spiel gegen Blau-Weiß Bad Frankenhausen gelernt haben – wenn du sie vorn nicht machst, bekommst du sie eben hinten. In diesem Fall war es Tamino Gratz, der einen Elfmeter nach Foul von Lange an Schellenberg verwandelte (9.). Albert Pohl konnte diese jedoch kurz darauf egalisieren (12.) und tat es nach Kilian Pfaffs 2:1 aus dem Spiel heraus (31.) gleich noch einmal (38.). Nach einer halben Stunde mussten die Schleizer zudem Christian Pätz mit Problemen an der Wade verletzungsbedingt auswechseln; Amel Nukovic kam aufs Feld. So ging es mit einem 2:2 in die Kabinen. „Wir kamen extrem gut ins Spiel, müssen nach fünf Minuten bereits 2:0 führen. Leider ließen wir erneut diese zwei Großchancen ungenutzt! Nach dem berechtigten Strafstoß und der Führung für Schweina kamen wir völlig aus dem Konzept und liefen phasenweise nur hinterher. Die Mannschaft wirkte trotz der beiden Treffer zum jeweiligen Ausgleich wie in Schockstarre!“, schätzt Fritzsch den ersten Durchgang ein.

In Halbzeit zwei war Schleiz dann präsenter als noch zuvor. Nach einer guten Stunde trat Hannes Kühnel dann einen Freistoß aus halblinker Position in Richtung des Schweinaer Gehäuses. Von Althaui Mirko Horn wurde der Ball noch leicht tuschiert, bevor er das Tornetz küsste (61.). Diese Führung bauten die Gäste kurze Zeit später durch einen Konter über die Stationen Sluga, Pohl und schließlich Sa, der noch einen Haken am Torwart vorbei machte und vollendete, aus (70.).

In der Schlussphase intensivierten die Hausherren die Angriffsbemühungen noch einmal. Und auch wenn sich die Schleizer in den letzten Minuten kaum noch nennenswert in der Hälfte der Schweinaer festsetzen konnten, hielten sie stand und ließen somit im zweiten Durchgang kein Gegentor zu – etwas, das die Schwarz-Gelben seit August 2024 nur beim oben erwähnten Zu-Null-Sieg gegen Arnstadt schafften.

„In der zweiten Halbzeit hatten wir einen besseren Zugriff und kamen zu einem schweren, aber verdienten Auswärtssieg. Auch wenn die Spielqualität definitiv nicht auf Verbandsliganiveau war, bin ich extrem stolz auf unsere Jungs, da der Gegner 90 Minuten mit einer gewissen Leichtigkeit agiert hat, wir einen zweimaligen Rückstand egalisieren konnten und dem enormen Druck des ‚Gewinnenmüssens‘, standgehalten haben", so FSV-Trainer Fritzsch zur zweiten Spielhälfte.

Mit der Ampelkarte für Tidjane Bamba in der Nachspielzeit zahlten sie dafür aber auch einen gewissen Preis. Das nimmt Roger Fritzsch auf seine Kappe: „Sicherlich hätte ich ihn eher auswechseln können, aber es ging darum den Gegner in der Schlussphase nicht nochmal ins Spiel zurückkehren zu lassen. Ein eventueller Anschlusstreffer hätte die Partie vielleicht nochmal scharf gemacht. Seine Präsenz und seine Zweikampfstärke waren mir in dieser Phase extrem wichtig!“ Und: Im anstehenden Spiel gegen Preußen Bad Langensalza (26. April) wäre Bamba auch ohne den Platzverweis nicht spielberechtigt gewesen. Sein fast volles Konto mit vier gelben Karten bleibt so aber natürlich leider erhalten.

„Aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung muss ich Albert Pohl mit seinen beiden Treffern und einer starken Leistung hervorheben“, meint Fritzsch und fährt fort: „Der Matchwinner war dennoch heute ganz klar Amel Nukovic, der nach seiner Einwechslung, die Jungs mit seiner Körpersprache und seinem Zweikampfverhalten angezündet und zum Sieg geführt hat!“

Der FSV Schleiz sicherte sich in diesem Hinspiel beim FC Schweina-Gumpelstadt also den vermeintlichen Pflichtsieg und schloss damit in Richtung des rettenden Ufers auf. Noch hat er dieses aber keineswegs erreicht. Am 24. Mai kommt es zum Rückspiel am Fasanengarten.

Chapeau und vielen Dank außerdem an Stefan Strauß, der für Karsten ‚KB‘ Beyer einsprang und den Nachmittag und Abend seines 36. Geburtstags als Betreuer mit der Mannschaft verbrachte! Ihm widmet die Mannschaft diese drei Punkte ebenso wie den zahlreichen treuen Fans, die an diesem Gründonnerstag den weiten Weg auf sich nahmen, um die Mannschaft zu unterstützen.