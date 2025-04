„Für ganz vorne reicht es nicht“ ‒ MTV Berg droht Aufstiegszug zu verpassen

Der Aufstiegszug in der Kreisliga 1 scheint doch ohne den MTV Berg abzufahren. „Aus meiner Sicht sind wir jetzt auch da, wo wir hingehören. Für ganz vorne reicht es einfach noch nicht“, bilanzierte Bergs Co-Trainer Stefan Gebert nach der Pleite in Peißenberg knallhart. Besonders die jungen Spieler seien noch nicht so weit. „Wir versuchen zu oft, alles technisch zu lösen, anstatt den Kampf anzunehmen“, kritisierte Gebert.

Dabei waren die Berger am Samstag früh durch ein schönes Tor von Torjäger Marcel Höhne in Führung gegangen. „Leider haben wir danach durch eigene Fehler drei Tore hergeschenkt“, bedauerte Gebert. Bereits nach acht Minuten trafen die Hausherren per Kopfball zum Ausgleich. Ein Ballverlust im Mittelfeld leitete das 2:1 ein, zu allem Überfluss war wohl Moritz Wopper auch noch als letzter Mann am Ball. Der Schiedsrichter wertete den Treffer als Eigentor. Das 3:1 in der Nachspielzeit der ersten Hälfte war der nächste schwere Nackenschlag für die Fußballer vom Ostufer des Starnberger Sees. Nach der Pause bemühten sich die Berger um den Anschlusstreffer, doch die Abschlüsse waren nicht stark genug, um den TSV-Keeper zu bezwingen. Beim MTV hatte sich Torwart Tobias Stingl bereits in der ersten Halbzeit verletzt. „Er ist unglücklich im Rasen hängen geblieben und wird uns wohl in den nächsten Spielen fehlen“, bedauert Gebert. Dass es für den Aufstieg wohl nicht reicht, sei kein Beinbruch. „Nächstes Jahr sind wir weiter, dann greifen wir richtig an“, verkündete Gebert. Seine Mannschaft kann derzeit die Abwesenheit von Abwehrchef Bernard Crnjak (längerer Kroatien-Aufenthalt) nicht kompensieren. „Er ist einer der Leader des Teams“, sagte Gebert.

TSV Peißenberg – MTV Berg⇥3:1 (3:1) Tore: 0:1 Höhne (2.), 1:1 Solleder (8.), 2:1 Wopper (29., Eigentor), 3:1 Mulaj (45.+2)