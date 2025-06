Für Fortunas Frauen heißt der nächste Halt Landesliga

Es ist vollbracht, und das zum bereits zweiten Mal in Folge: Fortunas Frauenmannschaft hat als Aufsteiger den direkten Durchmarsch in die höhere Spielklasse geschafft. Nachdem das Team bereits in seiner Premierensaison den Sprung in die Bezirksliga geschafft hatte, stehen sie am Ende ihres zweiten Jahres erneut ganz oben an der Tabellenspitze. In der kommenden Spielzeit wartet dann die Landesliga. „Die Stimmung ist gut und alle sind zufrieden, denn mit dem Aufstieg haben wir unser gesetztes Ziel erreicht“, berichtet Trainer Anestis Tsentemeidis. „Die Leistung war wirklich sehr gut, nicht nur von den Frauen, sondern auch vom gesamten Trainerteam.“

Am vergangenen Wochenende gewannen die Rheinländerinnen ihr letztes Saisonspiel gegen die SSVg 09/12 Heiligenhaus mit 8:0, aufgestiegen waren sie aber bereits zwei Wochen zuvor und blicken deshalb sehr zufrieden auf die Spielzeit zurück. „Ein großes Lob an die Mannschaft, dass wir das gemeinsam erreicht haben und jedes Wochenende eine sehr gute Leistung auf und neben den Platz gebracht haben, das ist aber auch unser Anspruch“, erzählt der Coach. „Wir müssen aber eben auch schauen, dass wir im nächsten Jahr auf dieser Leistung aufbauen und uns stetig weiter verbessern.“ Unterm Strich feierte das Team 20 Siege und schoss über hundert Tore, nur eine Partie ging verloren und einmal teilten sie sich mit ihrem Gegner die Punkte.

In den vergangenen Wochen begannen bereits die Planungen für die kommende Saison, „dementsprechend herrscht auch eine gewisse Anspannung unter den Spielerinnen, weil auch Veränderungen in der Mannschaft möglich sind“, sagt Tsentemeidis. Schließlich haben die Düsseldorfer ambitionierte Ziele und wollen mit den Frauen langfristig in die Bundesliga aufsteigen, doch hinter diesen Zielen steckt beim frischgebackenen Bezirksliga-Meister viel Arbeit und Zeit.

„Ich bin ein Realist, wir sind mit der Mannschaft und dem Frauenfußball bei der Fortuna noch am Anfang, es muss noch viel getan werden und es liegt noch viel Arbeit vor uns“, erklärt der Trainer, der das Team von Beginn an begleitet und mit dem er in die Landesliga aufgestiegen ist. „Das heißt, dass wir jedes Jahr eine neue Mannschaft zusammenstellen, dabei aber natürlich versuchen so viele Spielerinnen wie möglich zu halten. Aber jede Liga hat ihre eigenen Anforderungen, an denen wir uns orientieren und uns deswegen qualitativ und punktuell verstärken.“

Auch wenn für einige Spielerinnen der Weg bei Fortuna im Sommer enden wird und sich anderswo nach stärkeren Akteurinnen umgeschaut wird, will der Verein so weit wie möglich an denen festhalten, die von Beginn an dabei waren: „Wir haben weiterhin Spielerinnen hier, die seit der U17 und dem Start des Mädchen- und Frauenfußballs für Fortuna spielen und die wir weiter bei uns im Team behalten wollen.“

Das jetzt erstmals eine U15 in den Spielbetrieb startet, stimmt Tsentemeidis deswegen sehr positiv: „Das ist ein weiterer Meilenstein, denn so können wir die Weichen bereits frühzeitig stellen und auch schon die jüngeren Altersklassen mit der Philosophie des Vereins vertraut machen.“

Gerade diese Synergie von der Jugend bis zur hin zur ersten Mannschaft, die immer weiterwächst, macht für Tsentemeidis eine ideale Entwicklung aus: „Ich wünsche mir, dass sich der Frauenfußball bei der Fortuna weiter festigt. Und auch, dass er sich zum einen strukturell und in der Ausbildung erweitert, und zum anderen mit der ersten Mannschaft in der höchsten Liga spielt und sich dort präsentieren kann.“ Auch wenn es bis zur Bundesliga noch etwas dauert – vier Aufstiege und immer stärkere Konkurrenz trennen die Fortuna-Frauen noch vom Oberhaus – die Basis für dieses Ziel ist erfolgreich gelegt worden.

Doch zunächst einmal wartet das Abenteuer Landesliga auf die Düsseldorferinnen. „Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit mit dem Team, sowohl mit den Spielerinnen als auch mit dem Staff und auch auf die wirklich intensive Arbeit auf und neben dem Platz“, sagt der Trainer.

„Wir wollen von Anfang an wieder Spielerinnen-Charaktere zusammenführen, die gemeinsam zu einem Team wachsen, das mit Leidenschaft und Wille versucht, die Ziele Spiel für Spiel zu erreichen, um am Ende so erfolgreich wie möglich zu sein.“ Es sind ambitionierte Ziele, die sich der Verein steckt, die doch gleichzeitig behutsam und nachhaltig entwickelt werden, ein dritter Aufstieg in Folge würde diesen Weg nur konsequent fortsetzen.