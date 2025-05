Für Fortuna Düsseldorfs Jugend geht es um Pokal und Prestige

Während sich Fortunas U19 nach dem bitteren Aus im Achtelfinale um die Deutsche A-Junioren Meisterschaft inzwischen ganz auf den Niederrheinpokal konzentrieren kann, tanzt die U17 vom Flinger Broich in dieser sich langsam dem Ende zuneigenden Saison noch auf zwei Hochzeiten. Im Viertelfinale des Verbandspokals trifft die Elf von Sinisa Suker in der übernächsten Woche auf den Niederrheinrivalen Borussia Mönchengladbach. Zuvor empfangen die Rot-Weißen am kommenden Wochenende in der DFB Nachwuchsliga noch Tabellenführer Viktoria Köln.

In der Form vom vergangenen Wochenende darf der Fortuna in beiden Partien etwas zugetraut werden. Selbst der sonst eher kritische Trainer attestierte seiner Mannschaft nach dem 2:0-Auswärtssieg über Rot-Weiß Oberhausen eine starke Leistung. „Wenn wir unsere Chancen besser nutzen, dann geht das Spiel auch deutlicher für uns aus“, konstatierte der Fußballlehrer. Letztlich genügte den Gästen aber auch ein frühes Eigentor (10.) und ein von Mert Toprakci verwandelter Strafstoß (66.), um drei Punkte aus Oberhausen zu entführen.

Mit dem Erfolg rückte Fortunas Nachwuchs in der Tabelle auf Rang vier liegend bis auf zwei Zähler an die zweitplatzierten „Kleeblätter“ heran. Der Ligaprimus aus Köln ist hingegen schon um elf Punkte enteilt. Dass es seiner Mannschaft nicht gelingt, derart konstant wie die Viktoria aufzutrumpfen, hat seine Gründe. Sinisa Suker stand bislang selten der komplette Stamm zur Verfügung. Aufgrund von Krankheiten, Verletzungen oder Abstellungen zur U19 musste der Coach sein Team immer wieder umstellen. „Teilweise haben uns 14 Spieler auf einmal gefehlt“, konstatierte Suker.

Auch für die Partie gegen Oberhausen musste sich der 51-Jährige Verstärkung aus der eigenen U16 holen. Lenny Matla rückte sogar direkt in die Startelf, in die auch der zuletzt in der U19 berücksichtigte Elias Arden zurückkehrte. „Elias hat der Mannschaft sofort wieder eine brutale Stabilität verliehen“, lobte Suker seinen Führungsspieler. Was Arden für die aktuelle U17 ist, dürften Marek Jarosch und Noah Probst für die kommende U17 darstellen.

Großer Sprung zwischen Amateuren und Profis

Die Jungjahrgänge spielen schon jetzt eine zentrale Rolle im System von Sinisa Suker. Um sie herum wird der Trainer die neue Mannschaft bauen, die sich im Kern aus Talenten der eigenen U16 zusammen setzen wird. Diese spielt eine beachtliche letzte Saison in der Niederrheinliga und liefert sich dort mit dem gleichaltrigen Nachwuchs des MSV Duisburg und von Borussia Mönchengladbach an der Spitze ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das Trio wird sich auch in der kommenden Saison in dieser Altersklasse heiße Duelle liefern, dann allerdings im zur Spielzeit 2025/2026 neu eingeführten WDFV-U16-Nachwuchscup.

Nach Informationen unserer Redaktion haben neben der Fortuna auch der MSV Duisburg, Borussia Mönchengladbach und Rot-Weiss Essen für die neue Liga gemeldet, die für Vereine mit einem Nachwuchsleistungszentrum implementiert wurde. Für die Niederrheinliga bedeutet das Ausscheiden der Profiklubs eine sportliche Abwertung. Für die Talente aus den Nachwuchsleistungszentren dürfte der neue Wettbewerb aber von Vorteil sein. Denn am Niederrhein wurde die Kluft zwischen Amateur- und Profiklubs zuletzt immer größer. Nicht zufällig stehen auf den Rängen eins bis vier in der Niederrheinliga die vier vorgenannten U16-Teams.