Für Fischerhude ist der Klassenerhalt zum Greifen nahe

– Foto: Lennart Blömer

Der TSV Fischerhude-Quelkhorn steht kurz davor, als einziger Aufsteiger die Bezirksliga Lüneburg III auf direktem Wege zu halten. Den vorletzten Schritt ging er im Heimspiel gegen den überforderten SV Aschwarden.

Der Mitaufsteiger musste sich schon vor einigen Wochen mit der direkten Rückkehr in die Kreisliga abfinden. Anders als im Hinspiel (3:3) hatte er dem TSV Fischerhude-Quelkhorn nichts entgegenzusetzen. Kevin Sammann gelang nach 18 Minuten das Führungstor. Anschließend hielten die Hausherren den Druck aufrecht. Der zum zweiten Abschnitt eingewechselte Jodokus Junk erhöhte in der 64. Minute auf 2:0. Kurz darauf legte Dennis Wiedekamp das 3:0 nach, womit die Begegnung entschieden war (70.). Nochmals Junk stellte in der Schlussphase den 4:0-Endstand her.