Nicolai Bührer will mit dem FC Emmendingen am Samstag den letzten Schritt zum Aufstieg in die Landesliga gehen. – Foto: Daniel Thoma

Für FCE-Trainer Rombach ist erst die halbe Miete eingefahren Die Tür zur Landesliga ist weit aufgestoßen. Nach dem 4:0-Erfolg in Wehr steht Vizemeister FC Emmendingen vor der Rückkehr in den überbezirklichen Fußball. Verlinkte Inhalte BZL Freiburg Emmendingen Der Trainer indes bleibt zurückhaltend. Nach fünf Jahren scheint die Zeit des FC Emmendingen in der Bezirksliga zu Ende zu gehen. Gegen die SG FC Wehr-Brennet, den Vizemeister der Bezirksliga Hochrhein, hat die Mannschaft von Mario Rombach im Hinspiel ein Torfestival gefeiert und ist mit einem 4:0-Erfolg aus dem Frankenmattstadion heimgekehrt. Am Samstag, 16.30 Uhr, genügt den Emmendingern im Rückspiel der Aufstiegsrunde sogar eine Niederlage mit drei Toren Unterschied, um die Aufstiegssause starten zu lassen. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.