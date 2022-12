Für Ettmannsdorf ist noch alles möglich Der SV Schwandorf-Ettmannsdorf könnte in der Restrückrunde tatsächlich den erstmaligen Aufstieg in die Bayernliga verwirklichen

Der Start in die Saison verlief ungemein erfolgreich, es gab gleich zu Beginn sechs Siege am Stück, darunter ein 2:0 in Amberg und ein 3:0 in Pfreimd. Erst am siebten Spieltag kassierte die Albert-Elf die erste Niederlage gegen den Überraschungstabellenersten TSV Seebach. Das 1:3 entwickelte sich erst nach der Halbzeitpause so richtig für den Gegner, als der SV zwar alles versuchte, aber personell nicht mehr nachlegen konnte und die zeitweise Überlegenheit der Niederbayern offensichtlich wurde.



Es sollte nicht der einzige Ausrutscher für das Team von Mario Albert – der gestern übrigens seinen 49. Geburtstag feierte – und seinem Co-Trainer Christian Most (38) bleiben, denn eine Woche später gab es beim 2:4 in Deggendorf ebenfalls nichts zu holen. Der Kontakt zur Tabellenspitze ging vorübergehend verloren, weil die folgenden Auftritte auch nicht wunschgemäß verliefen. Dem mühevollen 2:0 gegen Straubing schlossen sich ein 1:1 in Burglengenfeld und eine 2:3-Niederlage gegen den SV Fortuna Regensburg an. Weil mit dem TSV Kareth-Lappersdorf das Heimrecht getauscht wurde, kam es zu vier Auswärtsspielen in Folge. Das Topspiel beim FC Sturm Hauzenberg brachte ein 2:2-Unentschieden, bevor in Bad Kötzting einfach kein Treffer gegen die abwehrstarken Hausherren gelingen wollte und es am Ende 0:1 stand.



Doch dann begann die positive Serie des SV Schwandorf-Ettmannsdorf, der bis zur Winterpause keine Begegnung mehr verlor. In Kareth 1:0, in Roding gegen den ganz starken Aufsteiger 2:1 und gegen Osterhofen 4:1 lauteten die nächsten Erfolge. Zum Ende der Hinrunde siegte der SV beim FC Tegernheim mit 3:1 und lag ab diesem Termin auf dem zweiten Platz.



Hier geht's zur großen Winterbilanz der Landesliga Mitte: Von Überraschungen und Steigerungen



Die Rückrunde begann torlos beim SV Neukirchen Hl. Blut, bevor der FC Amberg und eine Woche später der TSV Waldkirchen mit jeweils 3:1 niedergehalten wurden. Witterungsbedingt ausfallen musste schließlich das Derby gegen die SpVgg Pfreimd, die auf einer Welle des Erfolgs schwamm.



Der SV verbuchte bislang 42 Punkte und hat ein Torverhältnis von 43:23. In der Bilanz stehen 13 Siege, drei Unentschieden und vier Niederlagen. Die Rückrunde wird demnach spannend. Was bleibt, ist die Tatsache, dass sich der Zuschauerandrang trotz des guten Abschneidens und des Mitwirkens zahlreicher einheimischer Spieler immer noch in Grenzen hält.



Trainingsbeginn im neuen Jahr ist am 10. Januar. Bis dahin beteiligt sich Schwandorf-Ettmannsdorf an einem finanziell lukrativen und gut besetzten Hallenturnier in Weiden, dem Ziegler-Cup. Gegner sind hier der SV/DJK Grafenwöhr, die SpVgg Pfreimd und der SV Mitterteich. Gespielt wird am 28. Dezember ab 14.15 Uhr.