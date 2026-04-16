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Ligavorschau
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Für Eschenburg wird es gegen Schröck ernst
Teaser GL GI/MR: +++ Der Abstiegskampf in der Fußball-Gruppenliga dauert an. Im Duell zwischen der SG Eschenburg und dem FSV Schröck geht es für beide Mannschaften um ganz, ganz viel +++
Eschenburg. Sieben Spiele, kein Spielraum mehr – der Saisonendspurt in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg verlangt der SG Eschenburg volle Entschlossenheit. Als Tabellenvorletzter, punktgleich mit Schlusslicht Eintracht Lollar und sechs Zähler vom Relegationsrang entfernt, empfangen die Dillenburger am Sonntag um 15 Uhr den Tabellenelften FSV Schröck.