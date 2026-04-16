 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ligavorschau

Für Eschenburg wird es gegen Schröck ernst

Teaser GL GI/MR: +++ Der Abstiegskampf in der Fußball-Gruppenliga dauert an. Im Duell zwischen der SG Eschenburg und dem FSV Schröck geht es für beide Mannschaften um ganz, ganz viel +++

von Redaktion · Gestern, 18:15 Uhr · 0 Leser
Auf die Tore von Justus Born (Mitte) hofft die SG Eschenburg eigentlich. Doch der Offensivspieler ist angeschlagen. (Archivbild) © Jonathan Ortmann
Auf die Tore von Justus Born (Mitte) hofft die SG Eschenburg eigentlich. Doch der Offensivspieler ist angeschlagen. (Archivbild) © Jonathan Ortmann

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Eschenburg. Sieben Spiele, kein Spielraum mehr – der Saisonendspurt in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg verlangt der SG Eschenburg volle Entschlossenheit. Als Tabellenvorletzter, punktgleich mit Schlusslicht Eintracht Lollar und sechs Zähler vom Relegationsrang entfernt, empfangen die Dillenburger am Sonntag um 15 Uhr den Tabellenelften FSV Schröck.

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