Für einige Teams wird es schon ziemlich eng im Tabellenkeller

– Foto: Julian Gehlken

Deutschland wird nun wohl doch den Sprung zur Weltmeisterschaft in den USA schaffen. Aber wie sieht es in den Amateurligen aus, bei den Teams aus dem Verbreitungsgebiet der ZEVENER ZEITUNG?

So, die Nagelsmänner sind auf Kurs zur Weltmeisterschaft. Viel Spaß in den USA, im Trump-Land. Interessanter ist die Lage in den regionalen Amateurligen. Dabei ist der Heeslinger SC in der Oberliga gut unterwegs. Nach dem tollen 2:0-Sieg bei den starken Hildesheimern behauptet das Team von Trainer Malte Bösch den fünften Tabellenplatz, hat sogar Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen. Bisher eine richtig gute Saison. Gemischtes Bild in der Bezirksliga. Anderlingen hat gerade knapp verloren, ist aber auf Platz fünf noch richtig gut unterwegs. Heeslingen II hat aktuell dem Tabellenführer in Unterzahl ein Unentschieden abgerungen. Auf Platz acht liegt die Mannschaft nur einen Zähler hinter Anderlingen, also auch noch in Schlagdistanz zum oberen Tabellendrittel.

Prekärer ist die Lage in Ippensen und Selsingen. Die SV Ippensen/Wohnste und der MTSV Selsingen stehen beide mit sechs Punkten auf Abstiegsplätzen. Während die SVI ein Torverhältnis von minus acht Treffern hat, sind es beim MTSV satte minus 23. Wer nach zehn Spielen mit einer derart katastrophalen Bilanz auf dem letzten Platz steht, wird es ganz schwer haben, die Liga zu halten. Was allerdings auch zu erwarten war. Munter geht es eine Liga tiefer zu. Der FC Wörpetal hat gelegentlich Punkte liegen gelassen, kann aber mit dem Nachholspiel bei der SG Fintau zum Tabellenführer aufschließen. Die FSV Hesedorf/Nartum, gegen Scheeßel gerade derbe unter die Räder gekommen, hat erst acht Spiele ausgetragen, kann bei ebenfalls 18 Punkten noch nach oben blicken.