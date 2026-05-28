„Für einen Verein unserer Größe etwas Besonderes“ – FV Birkenhof/Eschenried ballert sich zum Meister

Der FV Rot-Weiß Birkenhof-Eschenried krönt seine souveräne Saison mit dem Meistertitel. Die beiden Trainer hatten für den Erfolg ein Geheimrezept.
Birkenhof/Eschenried – „Homogene Gemeinschaft“, „gegenseitiger Respekt“, „unglaublich zusammengeschweißt“ – Wenn Emrah Ergin und Matthias Urban über den Grund für den Erfolg ihrer Mannschaft sprechen, dann wird schnell klar, warum ihr Klub in dieser Saison eine Dauerkarte auf den Platz an der Sonne hatte. Mit 97 Toren schossen sich die Rot-Weißen aus dem Münchner Umland nach 20 Jahren zurück in die Kreisklasse.
Auf die Frage, was ihre Truppe in dieser Spielzeit von den Gegnern abgehebt hat, müssen die beiden Trainer nicht lange überlegen: „Der Zusammenhalt!“, sagen die beiden im Gespräch mit Fussball Vorort/Fupa Oberbayern. Als Emrah Ergin vor zwei Jahren zu Matthias Urban auf die Kommandobrücke stieg, war dem Trainergespann eine positive Stimmung innerhalb der Mannschaft ein großes Anliegen.
Jene positive Stimmung wandelte das Team in kaltblütige Dominanz um: 19 Siege, 97 Tore, eine Tordifferenz von plus 75. Alleine der 15:1-Erfolg (!) gegen das Kellerkind Türk Garching zeigt, wie torgefährlich die Elf von Ergin und Urban in diesem Jahr war. Überraschend kommt das für die Trainer aber nicht: „Wir waren uns von Tag eins sicher, dass es für die Meisterschaft reichen kann.“
Und so war es dann auch. Seit dem 4:2-Sieg über den SV Am Hart München steht der nächstjährigen Spielzeit in der Kreisklasse nichts mehr im Weg. Für das Trainerduo ist allerdings nicht nur die tabellarische Position in der Punktetabelle, sondern auch die in der Fairnesstabelle eminent wichtig.
Für das Team standen „von Anfang an Disziplin und Teamgeist“ im Vordergrund. Der zweite Platz in Sachen Fairness macht die beiden Trainer „besonders stolz“. Und auch mit Hinblick auf die Vereinsgröße wird der diesjährige Meistertitel noch größer. Der FV stellt lediglich zwei Herrenmannschaften – eine Jugendabteilung gibt es nicht. Dass sie sich in der nächsten Saison mit Vereinen messen können, die teilweise dreimal so viele Mitglieder haben, ist „für einen Verein unserer Größe etwas Besonderes“.
Obwohl die Saison erst kürzlich beendet wurde, kann der frisch gebackene Meister seine Rückkehr in die Kreisklasse kaum erwarten. Für eine erfolgreiche Teilnahme stehen aber zuerst noch „Hausaufgaben bezüglich der Kaderplanung und eine Menge Trainingsarbeit“ auf dem Programm. Bevor es dann in der nächsten Spielzeit richtig losgeht, wollen die Trainer es aber nicht verpassen, den momentanen Erfolg einzuordnen: „Kompliment an den Verein und an die Mannschaft!“ (mh)