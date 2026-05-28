„Für einen Verein unserer Größe etwas Besonderes“ – FV Birkenhof/Eschenried ballert sich zum Meister Kreisklasse-Rückkehr nach 20 Jahren von Marcel Huse · Heute, 18:35 Uhr · 0 Leser

Die beiden Trainer Emrah Ergin (l.), Matthias Urban (r.) und der sportliche Leiter des FV Birkenhof-Eschenried Alessandro Cuvato (mitte) greifen zur nächsten Saison in der Kreisklasse an. – Foto: FV Rot-Weiß Birkenhof-Es

Der FV Rot-Weiß Birkenhof-Eschenried krönt seine souveräne Saison mit dem Meistertitel. Die beiden Trainer hatten für den Erfolg ein Geheimrezept.

Birkenhof/Eschenried – „Homogene Gemeinschaft“, „gegenseitiger Respekt“, „unglaublich zusammengeschweißt“ – Wenn Emrah Ergin und Matthias Urban über den Grund für den Erfolg ihrer Mannschaft sprechen, dann wird schnell klar, warum ihr Klub in dieser Saison eine Dauerkarte auf den Platz an der Sonne hatte. Mit 97 Toren schossen sich die Rot-Weißen aus dem Münchner Umland nach 20 Jahren zurück in die Kreisklasse. Auf die Frage, was ihre Truppe in dieser Spielzeit von den Gegnern abgehebt hat, müssen die beiden Trainer nicht lange überlegen: „Der Zusammenhalt!“, sagen die beiden im Gespräch mit Fussball Vorort/Fupa Oberbayern. Als Emrah Ergin vor zwei Jahren zu Matthias Urban auf die Kommandobrücke stieg, war dem Trainergespann eine positive Stimmung innerhalb der Mannschaft ein großes Anliegen.

15:1-Erfolg und beinahe 100 geschossene Tore – FV Rot-Weiß Birkenhof-Eschenried überzeugt auf ganzer Linie Jene positive Stimmung wandelte das Team in kaltblütige Dominanz um: 19 Siege, 97 Tore, eine Tordifferenz von plus 75. Alleine der 15:1-Erfolg (!) gegen das Kellerkind Türk Garching zeigt, wie torgefährlich die Elf von Ergin und Urban in diesem Jahr war. Überraschend kommt das für die Trainer aber nicht: „Wir waren uns von Tag eins sicher, dass es für die Meisterschaft reichen kann.“

Pyro und Champagner? Die Jungs in Birkenhof wissen wie man feiert! – Foto: FV Rot-Weiß Birkenhof-Eschenried