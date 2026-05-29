„Für einen Sieg muss einfach alles passen"

– Foto: Volkhard Patten

Die sportlichen Ausgangslagen könnten vor dem Duell zwischen dem TSV Germania Lamme und dem TSV Wipshausen unterschiedlicher kaum sein. Lamme hat sich mit 51 Punkten im oberen Tabellendrittel etabliert, Wipshausen benötigt im Abstiegskampf weiterhin dringend Zähler. Dennoch rechnen beide Seiten mit einer offenen und intensiven Partie.

Zuletzt holte Lamme beim Tabellenzweiten TSV Wendezelle ein 1:1 und bestätigte damit erneut seine Stabilität gegen Spitzenteams. Auch defensiv gehört die Mannschaft mit lediglich 38 Gegentoren weiterhin zu den stärkeren Teams der Liga.

Der TSV Germania Lamme geht als Tabellendritter in den 29. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2. Mit 51 Punkten hat sich die Mannschaft hinter Spitzenreiter Lehndorfer TSV und Verfolger TSV Wendezelle festgesetzt und zählt zu den formstärksten Teams der Rückrunde.

Das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams endete torlos. Beim 0:0 in Wipshausen dominierte Lamme über weite Strecken den Ballbesitz, fand jedoch keinen Weg zum entscheidenden Treffer.

Der kommende Gegner aus Wipshausen reist dagegen mit völlig anderer Ausgangslage an. Der Aufsteiger steht mit 30 Punkten auf Rang elf und befindet sich weiterhin im Kampf um den Klassenverbleib. Zwar verschaffte der 2:0-Erfolg gegen Schlusslicht SV Teutonia Groß Lafferde zuletzt etwas Luft, endgültig gesichert ist die Mannschaft jedoch noch nicht.

Lamme-Kapitän Grazian Borucki erinnert sich noch genau an die Begegnung:

„Wir haben mit Wipshausen aus dem Hinspiel, wo es 0:0 ausging, auch in jedem Fall noch eine Rechnung offen, wo wir gefühlt 90 Prozent Ballbesitz hatten.“

Trotz der tabellarischen Unterschiede erwartet Borucki erneut eine intensive Partie:

„Für die geht es natürlich um einiges noch, um den Klassenerhalt oder nicht. Deswegen wird es auf jeden Fall, denke ich, ein sehr kampfbetontes Spiel.“

Der Anspruch der Gastgeber sei dennoch klar formuliert:

„Wir wollen die drei Punkte in Lamme behalten und dann das letzte Heimspiel natürlich erfolgreich gestalten.“

Wipshausen setzt auf Disziplin und Spielglück

Auch Wipshausens Trainer Andreas Laurer sieht die Rollen vor dem Spiel verteilt, betont jedoch die Bedeutung der Partie für seine Mannschaft:

„Die letzten beiden Spiele sind in Sachen Abstiegskampf natürlich extrem wichtig für uns.“

Gleichzeitig äußerte sich Laurer anerkennend über den Gegner:

„Mit Germania Lamme haben wir eine der besten Mannschaften der Liga als Gegner. Sie haben eine überragende Rückrunde gespielt.“

Trotzdem reist Wipshausen nicht ohne Hoffnung nach Lamme. Der Trainer verweist auf das torlose Hinspiel und sieht darin einen möglichen Ansatzpunkt:

„Für einen Sieg muss einfach alles passen und vielleicht brauchen wir auch ein wenig Spielglück wie beim 0:0 im Hinspiel.“

Vor dem vorletzten Spieltag spricht die Tabellenlage klar für Lamme. Die Gäste dürften jedoch mit hoher Intensität auftreten, da im Tabellenkeller weiterhin jeder Punkt von Bedeutung ist.