Für einen guten Zweck: Super-Fußballsonntag in Dorfbach

Am Sonntag steht die Sportanlage des DJK-SV Dorfbach ganz im Zeichen des Fußballs und des guten Zwecks. Ab 13:00 Uhr rollt der Ball bei gleich drei Partien, die nicht nur sportliche Highlights, sondern vor allem ein großes Herz für die Gemeinschaft in einem Benefizspiel zeigen.

Höhepunkt des Tages ist um 17:00 Uhr das Benefizspiel zugunsten des ehemaligen Dorfbacher Torhüters Andreas Fischer. Dabei treffen „Andi’s Freunde", eine Auswahl ehemaliger Cracks des FC Vilshofen und des DJK-SV Dorfbach, auf die „Urlberger Buam“, eine mit zahlreichen bekannten Fußballgrößen aus der Region gespickte Mannschaft, die ihre "Gagen" zu all Ihren sportlichen Auftritten stets sozialen Zwecken spenden.

Der gesamte Erlös aus Eintritt, Kioskverkauf und eingehenden Spenden wird an Familie Mittermeier gespendet.







Laura & Leonie Mittermaier leiden an einem fehlenden Chromosom, welches das Mikrodeletionssyndrom 6Q12 hervorruft. Dadurch kommt es zu Fehlbildung des Gehirns, Epilepsie und Muskelschwäche. Beide Kinder sind an den Rollstuhl gebunden. Der tägliche Aufwand stellt die Familie vor großen Herausforderungen wo wir die Familie Mittermaier etwas unterstützen wollen. "Schon im Vorfeld war die Unterstützung - insbesondere von hiesigen Firmen - groß und wir sind guter Dinge, dass am Ende eine fünfstellige Spendensumme zusammen kommen wird", verrät Thomas Pfefferkorn, der gemeinsam mit Stefan Hofbauer der Hauptinitiator der Aktion ist.







Der Spieltag im Überblick

13:00 Uhr: DJK SV Dorfbach II – TSV Karpfham II

15:00 Uhr: DJK-SV Dorfbach – FC Passau

17:00 Uhr: Benefizspiel Andis Freunde – Urlberger Buam





Der DJK-SV Dorfbach lädt hiermit die gesamte Bevölkerung herzlich ein, einen Tag voller Fußball, Gemeinschaft und gelebter Solidarität zu erleben. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Jeder Beitrag zählt – gemeinsam für Leonie und Laura!