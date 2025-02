"Für einen Freund macht man auch gerne mal einen Meter mehr'"

Es läuft für den Bremervörder SC II in der 2. Kreisklasse Rotenburg Nord: Mit 21 Punkten aus 13 Spielen führt das Team von Trainer Christian Hilck die Liga an und hat fünf Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten TuS Elsdorf.

Trainer Christian Hilck zeigt sich mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden, warnt aber vor verfrühter Euphorie: „Wir wissen, dass es noch ein langer Weg ist, und werden deshalb von Spiel zu Spiel schauen. Wenn wir am Ende ganz oben stehen, werden wir uns nicht beschweren.“

Trainerwechsel im Sommer – Ziel bleibt der Aufstieg

Unabhängig vom Ausgang der Saison wird es im Sommer einen Wechsel an der Seitenlinie geben. Hilck hat in der Winterpause seinen Abschied angekündigt: „Nach sechs Jahren, mit einem Jahr Unterbrechung, bin ich der Meinung, dass die Mannschaft frischen Wind und neue Ansätze braucht.“

Sein Abschied ändert jedoch nichts an den Ambitionen: „Wir sind von Anfang an in die Saison gegangen, um ganz oben mitzuspielen. Wenn wir von Verletzungen verschont bleiben und unser Potenzial abrufen, wird uns das hoffentlich gelingen.“