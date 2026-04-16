Das Schlusslicht geht als Außenseiter in das Heimspiel gegen den Tabellensechsten – und setzt darauf, den Favoriten mit Disziplin und Nadelstichen zu ärgern.
Für den FC Gessel-Leerssen steht am Freitagabend (20 Uhr) in der Bezirksliga Hannover Staffel 1 das Heimspiel gegen den TV Neuenkirchen an. Die Rollen sind vor dem 24. Spieltag klar verteilt: Während die Gastgeber mit fünf Punkten abgeschlagen am Tabellenende stehen, reist Neuenkirchen als Tabellensechster mit 38 Punkten an.
Beide Mannschaften gehen dabei nach Niederlagen in die Partie. Gessel-Leerssen verlor zuletzt mit 0:4 beim TuS Wagenfeld 1908, Neuenkirchen unterlag zu Hause mit 1:2 gegen den FC Sulingen. An der grundsätzlichen Einordnung des Gegners ändert das aus Sicht von Trainer Maik Hüneke jedoch nichts.
„Es wird für uns am Freitag ähnlich wie gegen Wagenfeld. Eine sehr robuste Mannschaft“, sagte Hüneke. Vor allem die individuelle Qualität des Gegners hebt er hervor: „Offensiv extrem stark, mit Hülseberg einer der besten Spieler der Liga. Dazu kommen Fröhlich auf außen, Luchtmann mit starkem linken Fuß. Auch die Innenverteidigung ist sehr gut besetzt.“
„Uns erwartet eine spielstarke Mannschaft, die defensiv stabil ist und nach vorne viel Qualität hat. Dazu kommt Hülseberg mit seinen Distanzschüssen und Dribblings.“ Für die eigene Mannschaft leitet Hüneke daraus einen klaren Auftrag ab: „Für uns heißt das: defensiv muss vieles passen und vorne müssen wir unsere Nadelstiche setzen.“
Die Ausgangslage bleibt eindeutig. „Es ist eine Favoritenmannschaft, die sicher um die Top 5 mitspielt“, sagte Hüneke. Gerade deshalb sieht er die Partie auch als Gelegenheit, dem Favoriten zu Hause etwas entgegenzusetzen: „Wir wollen sie zu Hause unter Flutlicht ärgern und für eine Überraschung sorgen.“