„Für eine Überraschung sorgen“ Gessel-Leerssen empfängt Neuenkirchen unter Flutlicht – Hüneke warnt vor Qualität und Robustheit des Gegners von red · Heute, 13:32 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Das Schlusslicht geht als Außenseiter in das Heimspiel gegen den Tabellensechsten – und setzt darauf, den Favoriten mit Disziplin und Nadelstichen zu ärgern.

Für den FC Gessel-Leerssen steht am Freitagabend (20 Uhr) in der Bezirksliga Hannover Staffel 1 das Heimspiel gegen den TV Neuenkirchen an. Die Rollen sind vor dem 24. Spieltag klar verteilt: Während die Gastgeber mit fünf Punkten abgeschlagen am Tabellenende stehen, reist Neuenkirchen als Tabellensechster mit 38 Punkten an. Beide Mannschaften gehen dabei nach Niederlagen in die Partie. Gessel-Leerssen verlor zuletzt mit 0:4 beim TuS Wagenfeld 1908, Neuenkirchen unterlag zu Hause mit 1:2 gegen den FC Sulingen. An der grundsätzlichen Einordnung des Gegners ändert das aus Sicht von Trainer Maik Hüneke jedoch nichts.