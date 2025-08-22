"Für eine Prognose ist es noch zu früh"

Der Pflichtspielauftakt liegt hinter dem Erlauer SV Grün-Weiß: Einer klaren Niederlage in Walldorf (1:4) folgte ein umjubelter Pokalsieg in Kerspleben in der Verlängerung (2:0). Vor dem Heimspiel gegen die starke SpVgg Siebleben 06 spricht Trainer Maik Lipsius über Verletzungspech, ein besonderes Comeback, die Stimmung im Team, den Kampf um die Nummer eins – und warum es sich am Sonntag ganz sicher lohnt, nach Erlau auf den Sportplatz zu kommen.

In Walldorf hattet ihr große Besetzungsprobleme. Warum? Und sieht es inzwischen besser aus? Maik: Zum Ligastart haben uns acht Spieler gefehlt – das ist eine Menge. Gründe gab es viele: Urlaub, Verletzungen, Schuleinführungen, berufliche Termine. Wir haben sogar versucht, das Spiel zu verlegen, aber das hat leider nicht geklappt. Dazu kamen noch weitere Ausfälle im Spiel: Wir mussten schon in der ersten Halbzeit wechseln, im Pokal ist unser Kapitän mit Rippenbruch ausgefallen – Gute Besserung. Das nötige Spielglück war also auch nicht auf unserer Seite. Ich hoffe, dass sich die Situation in den nächsten Wochen einpendelt und wir personell wieder breiter aufgestellt sind.

Der Pflichtspielstart ist erfolgt: Niederlage in Walldorf, Sieg im Pokal in Kerspleben. Wie fällt dein Fazit aus? Maik Lipsius: Das sind gemischte Gefühle. In Walldorf hatten wir uns mehr vorgenommen. Wir haben eigentlich gut angefangen, die erste Drangphase überstanden und sogar selbst Chancen gehabt. Dann geraten wir in Rückstand, mussten früh verletzungsbedingt wechseln und irgendwann war durch den Elfmeter die Moral gebrochen. Das Ergebnis fiel am Ende zu hoch aus, trotzdem haben wir uns nicht schlecht verkauft. In Kerspleben war es dann ein völlig anderes Spiel. Wieder mussten wir personell rotieren, haben sogar das System verändert. Aber die Mannschaft hat das gut angenommen und vieles von dem umgesetzt, was wir vorher besprochen hatten. Spielerisch war das schon ein Schritt nach vorn. In der ersten Halbzeit hätten wir uns eigentlich belohnen müssen, die Tore haben gefehlt. Nach einem offenen Spiel in Halbzeit zwei haben wir uns in der Verlängerung endlich durchgesetzt. Der Sieg gibt uns Rückenwind und hoffentlich Selbstvertrauen für die nächsten Wochen.

Dein Co-Trainer Stephan Beyhl hat sogar noch mal selbst gespielt. War das geplant? Maik: Nein, geplant war das überhaupt nicht – es war ein Comeback. Wir haben schon früher zusammen in einer Klasse gespielt. Aber er hat sofort Präsenz gezeigt, die Laufwege gemacht, sich ins Spiel eingebracht. Plötzlich war er eine zentrale Figur. Eigentlich müsste die Mannschaft sich dafür bei ihm erkenntlich zeigen. Das Comeback von Stephan zeigt, dass wir im Verein Leute haben, auf die man sich hundertprozentig verlassen kann. Und in Walldorf haben ja auch noch zwei andere ehemalige Spieler geholfen, die ihre Schuhe eigentlich schon an den Nagel gehängt hatten. Wir haben also wirklich alles mobilisiert, was möglich war.

Wie fällt dein Fazit der Vorbereitung aus?

Maik: Ich glaube, kein Trainer ist nach der Vorbereitung komplett zufrieden. Bei uns war es ähnlich: Durch Urlaube und berufliche Verpflichtungen hatten wir die Jungs selten komplett zusammen. Das macht es schwer, alle gleichzeitig auf ein gutes Niveau zu bringen. Manche haben sehr gut gearbeitet, andere weniger. Am Ende kommt es darauf an, dass wir es als Mannschaft auffangen. Jeder muss bereit sein, für den anderen einzuspringen. Nur wenn wir als Kollektiv funktionieren und jeder alles raus haut, was er im Tank hat, werden wir in der Liga bestehen.

Und die Neuzugänge?

Maik: Da bin ich sehr zufrieden. Es sind gute Jungs, die charakterlich passen und sich auch einbringen. Klar, sie brauchten in den Vorbereitungsspielen eine gewisse Anlaufzeit, aber das ist normal. Mit mehr Trainingseinheiten und Spielen wird das Zusammenspiel noch besser werden und wir weiter zusammenwachsen. Trotzdem schauen wir uns natürlich weiter um, um die Breite des Kaders zu verbessern.

Auf welchem Stand siehst du deine Mannschaft aktuell?

Maik: Für eine endgültige Prognose ist es noch zu früh. Wir müssen die nächsten Spiele abwarten. Die werden zeigen, in welche Richtung es geht und wo wir stehen.

Bei den Torhütern durften Höhn und Leicht beide schon je einmal ran. Gibt es schon eine klare Nummer eins oder wird es ein Wechselmodell geben?

Maik: Nein, momentan noch nicht. Mir war wichtig, zwei gleichwertige Torhüter im Kader zu haben. Beide haben ihre Stärken, beide auch noch Entwicklungspotenzial. Sie sollen sich gegenseitig pushen und mir die Entscheidung so schwer wie möglich machen. Ein festes Wechselmodell halte ich nicht für sinnvoll. Das musste ich damals selber am eigenen Leib erleben, weil mein damaliger Trainer an einem solchen Modell festgehalten hat. Irgendwann gab es aber den Punkt, an dem ein Torwart besser war. Das hat uns damals vermutlich den Aufstieg gekostet. Deshalb gilt für uns: Irgendwann wird sich einer durchsetzen müssen. Aber diesen Zeitpunkt haben wir noch nicht erreicht.

Wie wichtig war der Pokalsieg in Kerspleben?

Maik: Sehr wichtig. Für die Moral und das Selbstvertrauen war das genau das richtige Signal. Die Jungs haben gesehen, dass sie, wenn sie die Aufgaben umsetzen, erfolgreich sein können. Ich hoffe, das gibt uns den Schub, den wir für die nächsten Aufgaben brauchen.

Mit Siebleben kommt ein starker Gegner nach Erlau. Lieber einen leichteren Heimauftakt gehabt?

Maik: In der Landesklasse gibt es keine leichten Gegner. Siebleben hat zwei Topteams geschlagen, das spricht für ihre Qualität. Aber wir wollen uns nicht verstecken. Wir wollen mutig auftreten, den Gegner fordern und zeigen, dass wir in die Liga gehören. Klar, es wird Leidenschaft und Leidensfähigkeit brauchen, aber ich glaube, wer es mehr will, wird sich am Ende belohnen.

Warum sollten die Zuschauer am Sonntag unbedingt kommen?

Maik: Ganz einfach: Weil es in Erlau Fußball mit besonderer Atmosphäre gibt. Wir haben schon in unserer ersten Landesklasse-Saison gezeigt, dass wir positiv verrückte Fans haben. In Walldorf waren schon viele dabei – das war überragend. Jetzt hoffen wir auf ein volles Haus beim Heimauftakt. Es gibt guten Landesklasse-Fußball direkt vor der Haustür, mit Leidenschaft gespielt, dazu Bratwurst, Getränke und hoffentlich drei Punkte. Jeder kann sich selbst ein Bild machen – und wer einmal da war, kommt bestimmt wieder.