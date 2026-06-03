"Für eine Nacht reicht die Kondition bei den meisten noch"

– Foto: SV Oberzell

Die zweite Mannschaft des SV Oberzell hat sich vorzeitig die Meisterschaft in der Kreisliga B1 Bodensee gesichert. Nach einer Saison voller harter Arbeit steht der Aufstieg in die Kreisliga A fest. Spielertrainer Michele Carbone blickt auf den Erfolg, die intensive Vorbereitung und seinen bevorstehenden Abschied zurück.

Damals reichte es noch nicht ganz für den großen Coup. Als die Meisterschaft schließlich endgültig unter Dach und Fach gebracht wurde, fiel die Party zunächst noch verhalten aus, da das Team nicht vollständig versammelt war. Michele Carbone erklärt: „Leider hat es damals noch nicht gereicht. Als wir den Titel dann endgültig geholt haben, konnten wir aber noch nicht komplett feiern, weil ein paar Spieler gefehlt haben. Die offizielle Meisterfeier wird deshalb definitiv noch nachgeholt.“

Der Traum vom Titel ist vorzeitig Realität geworden, auch wenn der Weg zum großen Jubel kleine Umwege nahm. Bereits eine Woche vor dem entscheidenden Erfolg bot sich die Gelegenheit, alles klarzumachen. „Wir hatten tatsächlich schon eine Woche vorher die Chance, die Meisterschaft perfekt zu machen. Vielleicht waren einige gedanklich schon etwas zu früh im Feiermodus“, gesteht Spielertrainer Michele Carbone gegenüber FuPa.

Eine kompromisslose Zielsetzung von Beginn an

Der sportliche Erfolg der Mannschaft kommt keineswegs von ungefähr, sondern basiert auf einer klaren Vision, die der Spielertrainer bereits im Sommer des vergangenen Jahres ausgegeben hatte. Während die Spieler zunächst noch zurückhaltender agierten, setzte der Coach von Anfang an auf maximale Ambition. „Schon bei unserer ersten Teambesprechung im Juli haben fast alle gesagt: ‚Ja, wir wollen oben mitspielen.‘ Dann habe ich gesagt: ‚Schön und gut, aber mein Ziel ist die Meisterschaft‘“, erinnert sich Michele Carbone an die klaren Worte zu Saisonbeginn.

Um dem Saisonziel den nötigen Nachdruck zu verleihen, griff der Trainer damals auch zu humorvollen, aber deutlichen Worten: „Ich meinte dann auch spaßhaft zu den Jungs, sie haben ein paar Tage Zeit, sich an das Ziel zu gewöhnen … sonst müssen sie vielleicht den Verein wechseln.“

Harte Arbeit und italienische Mentalität als Schlüssel

Den Ausschlag für den Triumph über die Konkurrenz gab in der außergewöhnlichen Bereitschaft des gesamten Kaders, über die Schmerzgrenze hinauszugehen. Ein Trainingspensum, das für diese Spielklasse untypisch ist, bildete das Fundament für die Konstanz auf dem Rasen. „Der entscheidende Faktor war definitiv, dass bei uns wirklich niemand aufgegeben hat. Wir haben schon in der Vorbereitung direkt mit vier Trainingseinheiten pro Woche angefangen und selbst in der Winterpause genauso weitergemacht. Das ist in der Kreisliga B sicher nicht selbstverständlich“, betont Michele Carbone.

Neben der physischen Verfassung gab der ausgeprägte Teamgeist den Ausschlag: „Am Ende hat uns genau diese Einstellung stark gemacht: harte Arbeit, Zusammenhalt und unsere Art, Fußball zu spielen. Und natürlich vielleicht auch ein bisschen italienische Mentalität.“

Die nackten Zahlen einer dominanten Spielzeit

Ein Blick auf die statistischen Werte verdeutlicht die Vormachtstellung des neuen Meisters kurz vor dem endgültigen Saisonfinale. Der SV Oberzell II führt die Tabelle mit beachtlichen 71 Punkten an. Aus den bisherigen 29 absolvierten Partien holte die Mannschaft 22 Siege, fünf Unentschieden und musste lediglich zwei Niederlagen hinnehmen. Ein besonderes Prunkstück war dabei die Angriffsabteilung, die für ein beeindruckendes Torverhältnis von 104:35 Toren sorgte. Obwohl in der Liga noch ein Spieltag aussteht, ist der Spitzenreiter nicht mehr einzuholen.

Der geschlagene Verfolger hat das Nachsehen

Der ärgste Verfolger, der FV Rot-Weiß Weiler II, kann in den Kampf um den Titel nicht mehr eingreifen. Die Mannschaft hat bereits 30 Spiele absolviert und steht mit 68 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Bilanz des Verfolgers weist 21 Siege, fünf Unentschieden und vier Niederlagen auf, bei einem Torverhältnis von 91:31 Toren. Da der FV Rot-Weiß Weiler II somit schon alle Saisonspiele bestritten hat und drei Punkte Rückstand aufweist, ist die Entscheidung um Platz eins vorzeitig gefallen.

Eine gelungene Mischung aus Erfahrung und Jugend

Personell vollzog der Verein vor der Saison einen Umbruch, der sich im Nachgang als Glücksfall herauskristallisierte. Der Trainer brachte frische Kräfte mit, die sich perfekt in das Gefüge integrierten. „Als ich die Mannschaft übernommen habe, habe ich sieben neue Spieler mitgebracht, von denen nur zwei aktiv gespielt haben. Genau diese Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern war am Ende eine unserer größten Stärken“, analysiert Michele Carbone das Erfolgsrezept.

Das kollektive Arbeiten für den gemeinsamen Erfolg stand dabei stets im Vordergrund: „Jeder hat für den anderen gearbeitet und niemand hat sich wichtiger genommen als die Mannschaft. Dazu kamen Qualität, Einsatz und ein starker Charakter im Team, genau das hat uns am Ende erfolgreich gemacht.“

Feier im kleinen Rahmen statt großer Abschlussfahrt

Eine ausgedehnte Urlaubsreise wird es für die Aufsteiger vorerst nicht geben, da die beruflichen Verpflichtungen der Akteure einer gemeinsamen Reise im Wege stehen. Dennoch wird der Erfolg gebührend im Kreis der Mannschaft zelebriert. „Eine richtige Abschlussfahrt ist aktuell eher schwierig, weil viele arbeiten müssen und die Terminplanung komplizierter ist als manche Spiele in dieser Saison. Aber am Samstagabend gehen wir auf jeden Fall zusammen weg. Für eine Nacht reicht die Kondition bei den meisten noch“, blickt der Coach mit einem Augenzwinkern auf das anstehende Wochenende.

Der verdiente Lohn des Aufstiegsrechts

Zweifel daran, ob die Mannschaft den sportlichen Schritt nach oben auch antritt, wischt der Spielertrainer derweil sofort beiseite. Für die Spieler ist der Gang in die Kreisliga A die logische Konsequenz einer kräftezehrenden Spielzeit. „Ja klar! Dafür haben wir die ganze Saison gearbeitet, geschwitzt und manchmal wahrscheinlich auch ein paar Nerven verloren. Wenn man schon Meister wird, dann will man den Aufstieg natürlich auch mitnehmen“, untermauert Michele Carbone die Entschlossenheit, den Aufstieg perfekt zu machen.

Abschied des Trainers und offene Personalien

Trotz des aktuellen Erfolgs steht der Verein vor personellen Veränderungen in der kommenden Spielzeit, da wichtige Säulen den Verein verlassen werden. Während der Kern des Kaders bestehen bleibt, zieht es den Erfolgscoach zu einer neuen Herausforderung. „Der Großteil der Mannschaft bleibt zusammen, und das freut mich natürlich sehr. Ich selbst werde zum FC Memmingen wechseln“, verkündet Michele Carbone seinen Abschied. Unklar ist zudem die Zukunft eines weiteren Akteurs: „Bei Giuseppe Parrotta ist es aktuell noch offen und er weiß noch nicht, ob er weiterspielt.“

Blick auf die kommende Spielzeit

Für die anstehende Saison 2026/2027 in der neuen Liga hält sich der scheidende Spielertrainer mit konkreten sportlichen Vorgaben zurück. Die Verantwortung für die Definition neuer Meilensteine legt er vertrauensvoll in die Hände seines Nachfolgers. „Ich hoffe natürlich, dass die Mannschaft eine starke Saison spielt und erfolgreich bleibt. Aber die Ziele darf dann gerne der neue Trainer festlegen“, erklärt Michele Carbone abschließend.