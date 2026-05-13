Für ein weiteres Jahr: Tobias Duxner bleibt im Holzland

Bleibt eine weitere Saison in Erlbach: Tobias Duxner – Foto: Charly Becherer

Zuletzt ein Treffer gegen Schalding

Duxner war vor dieser Spielzeit aus Burghausen nach Erlbach gekommen und entwickelte sich im Laufe der Saison schnell zu einer festen Größe im Mittelfeld des Bayernligisten. In allen bisherigen 31 Saisonspielen stand der Youngster auf dem Platz und steuerte dabei zwei Treffer bei. Zuletzt sorgte er am vergangenen Wochenende beim Heimspiel gegen den SV Schalding-Heining mit dem 1:0 für einen wichtigen Treffer und leitete damit den Sieg ein.

Erfahrung und Entwicklungspotenzial

Dass der 20-Jährige nun auch in der kommenden Saison in Erlbach bleibt, freut die Verantwortlichen: „Wir sind sehr froh, dass Tobias ein weiteres Jahr bei uns bleibt. Er hat sich bei uns schnell integriert und sowohl sportlich als auch menschlich voll überzeugt“, erklärt der sportliche Leiter Christoph Huber. Vor allem die Entwicklungsmöglichkeiten des Mittelfeldspielers sieht man dabei in Erlbach als großen Pluspunkt. „Er bringt trotz seines jungen Alters bereits einiges an Erfahrung und hat gleichzeitig noch viel Entwicklungspotenzial. Wir sind überzeugt, dass er sich weiterhin positiv entwickeln und zu einem Spieler werden kann, der regelmäßig den Unterschied macht“, so Huber weiter. Neben den sportlichen Qualitäten habe vor allem die Einstellung des Burghausers den Ausschlag gegeben. „Besonders überzeugt hat uns seine Mentalität, seine Einstellung und sein Ehrgeiz. Darüber hinaus hat er sich auch im Verein und im Umfeld hervorragend eingelebt. Deshalb war es für uns ein klares Ziel, die Zusammenarbeit, um ein weiteres Jahr zu verlängern. Ein besonderer Dank gilt auch dem SV Wacker Burghausen für die jederzeit konstruktiven und vertrauensvollen Gespräche.“, so Huber weiter.