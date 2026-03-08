Für Dornach wird‘s jetzt richtig eng – 1:2 gegen Unterföhring Kellerduell in Unterföhring von Guido Verstegen · Heute, 17:49 Uhr · 0 Leser

Abgewehrt: Der Unterföhringer Tivadar Filotas (l.) blockt den Torschuss des Dornachers Marko Todorovic, der später die Ampelkarte sieht; Florian Orth (FCU) kommt zu spät. – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Die 1:2-Niederlage gegen Unterföhring verschärft die Lage des SV Dornach dramatisch. Die Gelb-rote Karte gegen Todorovic wurde zur Wende.

Die Landesliga-Fußballer des SV Dornach haben das in Sachen Abstiegskampf so wichtige Nachbarschaftsduell gegen den FC Unterföhring mit 1:2 verloren und stehen in der Tabelle nur noch knapp über dem Strich. Knackpunkt in der grundsätzlich ausgeglichenen Partie war die Gelb-rote Karte gegen Dornachs Marko Todorovic. Der Mittelfeldspieler war nach einer Viertelstunde verwarnt worden und musste nach gefährlichem Spiel gegen Razvan Marian vom Platz (67.). „Ich glaube, man hat deutlich gesehen, dass ich alles tu‘, um ihn nicht zu treffen und klar zurückziehe“, sagt der 29-Jährige über seinen abgebrochenen Schussversuch: „Der Gegner macht das dann halt clever und fällt.“

Getroffen: Marvin Kretzschmar (l., mit Clovis Tokoro) bejubelt sein Tor zum 1:0 für Unterföhring. – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer