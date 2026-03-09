Für Dornach wird‘s jetzt eng – Niederlage gegen Unterföhring

Die 1:2-Niederlage gegen Unterföhring verschärft die Lage des SV Dornach dramatisch. Die Gelb-rote Karte gegen Todorovic wurde zur Wende.
Die Landesliga-Fußballer des SV Dornach haben das in Sachen Abstiegskampf so wichtige Nachbarschaftsduell gegen den FC Unterföhring mit 1:2 verloren und stehen in der Tabelle nur noch knapp über dem Strich. Knackpunkt in der grundsätzlich ausgeglichenen Partie war die Gelb-rote Karte gegen Dornachs Marko Todorovic. Der Mittelfeldspieler war nach einer Viertelstunde verwarnt worden und musste nach gefährlichem Spiel gegen Razvan Marian vom Platz (67.). „Ich glaube, man hat deutlich gesehen, dass ich alles tu‘, um ihn nicht zu treffen und klar zurückziehe“, sagt der 29-Jährige über seinen abgebrochenen Schussversuch: „Der Gegner macht das dann halt clever und fällt.“
Den Gästen taten sich mit einer 1:0-Führung im Rücken vermehrt Räume auf. „Die Überzahl hätten wir besser nutzen müssen. Am Ende waren es schmutzige drei Punkte, die wir aber gerne mitnehmen“, sagt Unterföhrings Trainer Andreas Faber, dessen Team sich ein bisschen Puffer zur Gefahrenzone erarbeitete. „Ich kann meiner Mannschaft eigentlich keinen Vorwurf machen, das war eine Steigerung gegenüber dem Karlsfeld-Spiel – ein Punkt war mindestens drin“, sagt Dornachs Trainer Sebastian Wastl nach der von viel Einsatz geprägten Partie.
Seine Abwehr sah sich vom Anpfiff weg einem frühen, aggressiven Pressing ausgesetzt und überspielte das meist adäquat. SVD-Keeper Dominik Bertic entschärfte gleich eine Topchance für Fabian Porr (8.), auf der Gegenseite schloss Fabian Aicher zu hektisch ab (9.), ein Kopfball von FCU-Kapitän Darius Awoudja glich hauchzart übers Tor (15.), und in der 35. Minute gingen die Gäste durch Angreifer Marvin Kretzschmar in Führung, die Dornacher reklamierten vergeblich Abseits. Die Heimelf sorgte vor allem mit ihren Eckstößen für Gefahr, war aber im Abschluss nicht kaltschnäuzig genug – so brachte sie den Ball bei einer Doppelchance für Todorovic und Aicher nicht über die Linie (39.).
Die Dornacher kamen mit viel Schwung aus der Halbzeitpause. Bozoglus Schuss lenkte Lorenz Neff so gerade eben noch an die Latte (47.), dann war Unterföhrings Keeper gegen Aicher auf dem Posten (59.), ehe Hugo Heise bei einem Konter in guter Position noch einmal querlegte, statt selbst zu schießen (66.).
Nach Todorovic‘ Platzverweis boten sich Unterföhring zahlreiche Gelegenheiten, die Begegnung vorzeitig zu entscheiden, doch die Gäste spielten die Überzahl-Situationen nicht zielstrebig genug aus. Unter anderem scheiterte Porr an Bertic (69.) und schoss Kretzschmar in aussichtsreicher Position weit übers Tor (76.), bevor Porr dann das zunächst beruhigende 2:0 besorgte (77.). Die Dornacher hofften nach der schönen Einzelaktion von Junes Amdouni beim 1:2 noch einmal (84.) und kamen noch einmal gefährlich auf – hatten aber auch Glück, dass die Gäste zwei weitere Konter nicht erfolgreich ausspielten. (guv)