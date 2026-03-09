Für Dornach wird‘s jetzt eng – Niederlage gegen Unterföhring Kellerduell in Unterföhring von Guido Verstegen · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Abgewehrt: Der Unterföhringer Tivadar Filotas (l.) blockt den Torschuss des Dornachers Marko Todorovic, der später die Ampelkarte sieht; Florian Orth (FCU) kommt zu spät. – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Die 1:2-Niederlage gegen Unterföhring verschärft die Lage des SV Dornach dramatisch. Die Gelb-rote Karte gegen Todorovic wurde zur Wende.

Die Landesliga-Fußballer des SV Dornach haben das in Sachen Abstiegskampf so wichtige Nachbarschaftsduell gegen den FC Unterföhring mit 1:2 verloren und stehen in der Tabelle nur noch knapp über dem Strich. Knackpunkt in der grundsätzlich ausgeglichenen Partie war die Gelb-rote Karte gegen Dornachs Marko Todorovic. Der Mittelfeldspieler war nach einer Viertelstunde verwarnt worden und musste nach gefährlichem Spiel gegen Razvan Marian vom Platz (67.). „Ich glaube, man hat deutlich gesehen, dass ich alles tu‘, um ihn nicht zu treffen und klar zurückziehe“, sagt der 29-Jährige über seinen abgebrochenen Schussversuch: „Der Gegner macht das dann halt clever und fällt.“

Getroffen: Marvin Kretzschmar (l., mit Clovis Tokoro) bejubelt sein Tor zum 1:0 für Unterföhring. – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Den Gästen taten sich mit einer 1:0-Führung im Rücken vermehrt Räume auf. „Die Überzahl hätten wir besser nutzen müssen. Am Ende waren es schmutzige drei Punkte, die wir aber gerne mitnehmen“, sagt Unterföhrings Trainer Andreas Faber, dessen Team sich ein bisschen Puffer zur Gefahrenzone erarbeitete. „Ich kann meiner Mannschaft eigentlich keinen Vorwurf machen, das war eine Steigerung gegenüber dem Karlsfeld-Spiel – ein Punkt war mindestens drin“, sagt Dornachs Trainer Sebastian Wastl nach der von viel Einsatz geprägten Partie. Seine Abwehr sah sich vom Anpfiff weg einem frühen, aggressiven Pressing ausgesetzt und überspielte das meist adäquat. SVD-Keeper Dominik Bertic entschärfte gleich eine Topchance für Fabian Porr (8.), auf der Gegenseite schloss Fabian Aicher zu hektisch ab (9.), ein Kopfball von FCU-Kapitän Darius Awoudja glich hauchzart übers Tor (15.), und in der 35. Minute gingen die Gäste durch Angreifer Marvin Kretzschmar in Führung, die Dornacher reklamierten vergeblich Abseits. Die Heimelf sorgte vor allem mit ihren Eckstößen für Gefahr, war aber im Abschluss nicht kaltschnäuzig genug – so brachte sie den Ball bei einer Doppelchance für Todorovic und Aicher nicht über die Linie (39.).