Für diesen Verein geht Marc Kleefisch künftig auf Torejagd Nun ist es amtlich: Beecks Torjäger Marc Kleefisch wechselt in die Landesliga. Zwei Angebote aus der Regionalliga hat er ausgeschlagen. Die Gründe für die Entscheidung des 26-Jährigen. von RP / Mario Emonds · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Das ist Marc Kleefisch. – Foto: Max Media Solutions

Pfingstmontag spielte Marc Kleefisch mit seinem FC Wegberg-Beeck bei der SpVg Frechen. Zum 4:2-Sieg steuerte er einen Treffer bei – sein 22. Saisontor. Auf dem Platz kreuzten sich da öfter mal seine Wege mit Frechens Mittelfeldmotor Leon Ruhrig. Nächste Saison spielen die beiden dann aber zusammen – beim ambitionierten Landesligisten Germania Lich-Steinstraß.

Während Ruhrigs Wechsel schon seit einem Monat feststeht, bestätigte Kleefisch am Dienstagmittag gegenüber unserer Redaktion nun auch seinen Weg zur Germania: „Ja, nun ist es fix. Mit Lich-Steinstraß möchte ich in der Liga ganz oben mitspielen und nach Möglichkeit in die Mittelrheinliga aufsteigen – diese Ambitionen habe ich. Darum mache ich das.“ Nach Ruhrig und Mustapha Chahrour (vom VfL Vichttal, hat in der Rückrunde aber nicht mehr gespielt) ist Kleefisch der dritte prominente Zugang der Germania – dieses Trio dürfte künftig Lichs Achse bilden. „Ich stand mit der Germania schon länger in Kontakt, auch die Gespräche mit Trainer Michael Hermanns waren sehr gut. Germania Lich-Steinstraß – das passt für mich einfach. Und im Unterschied zu Beeck, wo ich für das Training schon um 18 Uhr zu Hause losfahren muss, reicht für Lich-Steinstraß 18.45 Uhr – da bin ich von meinem Wohnort Niederzier in zehn Minuten. Das ist auch deswegen sehr gut, weil ich bald auch mit meinem Hausumbaubeginne“, führt der 26-Jährige weiterhin aus.

Für einen anderen Verein in der Mittelrheinliga wollte er nicht spielen, bekräftigt er zudem. „Außer dem 1. FC Düren, der mich auch kontaktiert hatte, liegt kein Verein in der Nähe. Zu Düren habe ich aber nicht so den Bezug, ich tendiere da eindeutig mehr ins Jülicher Stadtgebiet“ – und da liegt eben auch Lich-Steinstraß. Plan A war für Kleefisch ursprünglich aber ein anderer: Er wäre gerne zu einem Regionalligisten gewechselt – daraus hat er auch nie einen Hehl gemacht. „Ich hatte zwei Angebote von Regionalligisten, aber die waren finanziell alles andere als lukrativ. Dafür hätte ich mich nicht von meinem Job für ein Jahr beurlauben lassen. Ich wollte aber erst mal schauen, welche Regionalliga-Schublade für mich aufgeht – da war dann aber zu wenig drin.“