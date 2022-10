»Für diese Spiele spielt man Fußball«: Neufraunhofen heiß auf Landau Bärenstarker Aufsteiger fordert heute Abend im Nachholspiel den Titelmitfavoriten heraus

"Der Platz war am Sonntag leider nicht bespielbar. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass wir so schnell einen Nachholtermin gefunden haben. Danke hier nochmal an Landau, das sich sofort bereit erklärt hat, das Spiel am Mittwoch zu spielen", schickt Neufraunhofens Co-Spielertrainer Daniel Treimer im Vorfeld freundliche Grüße in die Bergstadt. Auf dem Platz geht es heute Abend dann jedoch knallhart um drei wichtige Punkte im Kampf um die vorderen Tabellenplätze. "Zweiter gegen Dritter, beide Mannschaften mit Sicherheit top motiviert, Flutlicht. Das sind die Spiele, für die man Fußball spielt und die man liebt. Da wird die Tagesform entscheiden und wer es letztendlich mehr will. Wir hoffen natürlich, dass sich einige Fußballbegeisterte blicken lassen", so Treimer, der die Ausfälle der verletzten Claus Kratzer, Tobias Bauernschmid, Josef Aigner und Jakob Forster zu beklagen hat.

Insgesamt ist man beim forschen Neuling mit dem bisherigen Abschneiden höchst zufrieden. "Dass wir am Ende der Vorrunde in der Spitzengruppe dabei sind, ist natürlich richtig geil. Das haben wir uns auch absolut verdient. Alex Auhagen stellt uns Woche für Woche hervorragend ein und wir versuchen das Vorgegebene dann auf dem Platz umzusetzen. Das hat bisher mehr als gut geklappt. Wir betonen aber immer wieder, dass wir als Aufsteiger nicht den Druck haben wie andere Mannschaften. Diese Liga ist der Wahnsinn. Da kannst du mit einem Lauf sofort vorne dabei sein und mit viel Pech und ein paar verlorenen Spielen bist du auf einmal hinten dabei. Wir wollen auf alle Fälle vorne dabei bleiben", betont Daniel Treimer.