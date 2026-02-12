Für diese Mannschaft ist die Saison schon zu Ende

Nach drei Spielzeiten beendet Roger Stoffels zum Saisonende sein Engagement beim Mitte-Bezirksligisten TuS Ahbach. Der Ostbelgier führt fehlende sportliche Perspektiven für seinen Rückzug an. „Es besteht eine Diskrepanz zwischen Aufwand und Ertrag in der Trainingsarbeit. Nicht alle Spieler sind bereit, alles für ihren Sport und den Erfolg ihres Vereins zu investieren. Es fehlt auch einfach das Personal“, sagt der 63-Jährige.
Dennoch lobt Stoffels die Homogenität und das positive Klima im Verein: „Es war und ist ein Gefühl, als würde ich Freunde trainieren.“ Seine sportliche Prämisse vor dem Start in die Rest-Rückrunde am Samstag, 28. Februar, um 19.45 Uhr daheim gegen die SG Mörschbach ist klar: „Mit dem Verein zum dritten Mal in Folge den Verbleib in der Bezirksliga zu sichern, wäre historisch.“ Aktuell belegt das Team Platz zehn – mit zehn Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang.
„Sehr gerne hätten wir Roger über den Sommer hinaus behalten. Jetzt müssen wir seine Entscheidung respektieren“, lässt der Vorsitzende Kai Nelles, zugleich Abteilungsleiter Fußball bei den Vulkaneifelern, durchblicken. Der Kader sei in der Tat dünn – allerdings schon seit Jahren. „Das ist Roger nicht erst seit diesem Jahr bekannt“, sagt der TuS-Boss, der die Gedankengänge des Trainers dennoch nachvollziehen kann. Zeitnah soll nun ein Nachfolger präsentiert werden. „Mit einem Kandidaten haben wir bereits gesprochen, doch es ist noch keine Entscheidung gefallen. Vor allem Siggi Schmitz und Mario Etteldorf aus der Sportlichen Leitung werden sich darum kümmern.“
Wie schwierig es ist, ambitionierte Spieler zu gewinnen, unterstreicht eine Aussage von Stoffels ...