Für diese Mannschaft ist die Saison schon zu Ende

– Foto: André Nückel

Nach drei Spielzeiten beendet Roger Stoffels zum Saisonende sein Engagement beim Mitte-Bezirksligisten TuS Ahbach. Der Ostbelgier führt fehlende sportliche Perspektiven für seinen Rückzug an. „Es besteht eine Diskrepanz zwischen Aufwand und Ertrag in der Trainingsarbeit. Nicht alle Spieler sind bereit, alles für ihren Sport und den Erfolg ihres Vereins zu investieren. Es fehlt auch einfach das Personal“, sagt der 63-Jährige.

Dennoch lobt Stoffels die Homogenität und das positive Klima im Verein: „Es war und ist ein Gefühl, als würde ich Freunde trainieren.“ Seine sportliche Prämisse vor dem Start in die Rest-Rückrunde am Samstag, 28. Februar, um 19.45 Uhr daheim gegen die SG Mörschbach ist klar: „Mit dem Verein zum dritten Mal in Folge den Verbleib in der Bezirksliga zu sichern, wäre historisch.“ Aktuell belegt das Team Platz zehn – mit zehn Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang.