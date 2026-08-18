Für diese Drei war der Bezirksliga-Auftakt eine Enttäuschung Nicht jedem war die Freude eines Auftaktsiegs vergönnt: Für diese drei Mannschaften aus der Bezirksliga Gruppe 2 lief der 1. Spieltag überhaupt nicht nach Plan. von Linus Bien · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Für Absteiger FC Remscheid lief es nicht nach Plan. – Foto: Peter Teinovic

Es kann eben nicht immer nach Plan laufen. So erging es am 1. Spieltag der Bezirksliga-Saison 2026/27 gleich drei Mannschaften aus Gruppe 2: Erwischt hat es den SC Reusrath, der die Saison bereits am Freitagabend (14. August) eröffnete, Absteiger FC Remscheid sowie den HSV Langenfeld. Zwar sind sie nicht die einzigen Teams, die noch ohne Punkt dastehen, doch sind es genau diese Klubs, die sich mit Sicherheit deutlich mehr erhofft hatten.

Ernüchterung nach Sensations-Saison Der SC Germania Reusrath empfing zum Eröffnungsspiel TuSpo Richrath. Grundsätzlich eine Partie auf Augenhöhe, bei der die Vorteile im Vorfeld eher beim Gastgeber gesehen worden waren. Doch es kam anders: Die Richrather zerpflückten die Germania letztlich mit 4:0. Aufreger der Partie war beim Spielstand von 0:1 eine Gelb-Rote Karte gegen Kevin Luginger, deren Entstehung auch im Nachgang kaum zu erklären ist. Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr SC Germania Reusrath SC Reusrath TuSpo Richrath Richrath 0 4 Abpfiff In der abgelaufenen Spielzeit stand der Sportclub noch in zwei Relegationsspielen um den Aufstieg gegen Rot-Weiss Essen II und die Sportfreunde Broekhuysen, in denen das Team mit zwei Niederlagen den Aufstieg verpasste. Der Großteil dieser Erfolgsmannschaft spielt weiterhin in Reusrath, einzig Trainer Marco Schobhofen hat der Germania den Rücken gekehrt. Der neue Trainer Askin Polat dürfte mit dem Auftaktergebnis alles andere als zufrieden sein. Gegen den Cronenberger SC bietet sich nun jedoch direkt die Chance zur Wiedergutmachung.

Landesliga-Absteiger muss eine Schippe drauflegen