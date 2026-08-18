Für diese Drei war der Bezirksliga-Auftakt eine Enttäuschung

Es kann eben nicht immer nach Plan laufen. So erging es am 1. Spieltag der Bezirksliga-Saison 2026/27 gleich drei Mannschaften aus Gruppe 2: Erwischt hat es den SC Reusrath, der die Saison bereits am Freitagabend (14. August) eröffnete, Absteiger FC Remscheid sowie den HSV Langenfeld. Zwar sind sie nicht die einzigen Teams, die noch ohne Punkt dastehen, doch sind es genau diese Klubs, die sich mit Sicherheit deutlich mehr erhofft hatten.
Der SC Germania Reusrath empfing zum Eröffnungsspiel TuSpo Richrath. Grundsätzlich eine Partie auf Augenhöhe, bei der die Vorteile im Vorfeld eher beim Gastgeber gesehen worden waren. Doch es kam anders: Die Richrather zerpflückten die Germania letztlich mit 4:0. Aufreger der Partie war beim Spielstand von 0:1 eine Gelb-Rote Karte gegen Kevin Luginger, deren Entstehung auch im Nachgang kaum zu erklären ist.
In der abgelaufenen Spielzeit stand der Sportclub noch in zwei Relegationsspielen um den Aufstieg gegen Rot-Weiss Essen II und die Sportfreunde Broekhuysen, in denen das Team mit zwei Niederlagen den Aufstieg verpasste. Der Großteil dieser Erfolgsmannschaft spielt weiterhin in Reusrath, einzig Trainer Marco Schobhofen hat der Germania den Rücken gekehrt. Der neue Trainer Askin Polat dürfte mit dem Auftaktergebnis alles andere als zufrieden sein. Gegen den Cronenberger SC bietet sich nun jedoch direkt die Chance zur Wiedergutmachung.
Ähnlich bitter lief es für den FC Remscheid. Der Landesliga-Absteiger musste eine 0:3-Niederlage beim ASV Mettmann hinnehmen. Beide Mannschaften sind neu in dieser Bezirksliga-Gruppe. Bis zur Halbzeitpause blieb die Partie noch torlos, ehe der ASV im zweiten Durchgang aufdrehte. Gleich drei Gegentreffer kassierten die Remscheider in den zweiten 45 Minuten. Das war sicherlich nicht der Start, den sich das Team von Erdal Demir – der die Mannschaft zur Vorbereitung übernommen hatte – vorgestellt hatte.
Aufsteiger 1. Spvg. Solingen-Wald 03 II hat es dem HSV Langenfeld extrem schwer gemacht. Zu allem Übel machte sich im Langenfelder Team im Laufe des Spiels ein wenig Frust breit. Im Grunde fand diese Partie toretechnisch nur im ersten Durchgang statt, denn nach 45 Minuten lag Solingen 03 bereits mit 4:2 in Front – was letzten Endes auch der Endstand dieser Partie bleiben sollte. Soufian Alkhabbachi hatte sich bereits in der 34. Minute die glatte Rote Karte eingehandelt, und auch Neuzugang Dariusz-Alexander Tontsch (kam vom SSV Berghausen) flog im Verlauf der Partie vom Platz. Frust machte sich also beim letztjährigen Tabellensechsten der Bezirksliga-Gruppe 2 breit. Sicherlich hätte die Mannschaft von Trainer Aziz Ait Ben Omar die Punkte gerne zu Hause behalten, doch ist der Kader von Solingen-Wald II auch keineswegs wie ein üblicher Aufsteiger bestückt. Für den HSV wartet am kommenden Wochenende (23. August) gleich der nächste Aufsteiger: Dann geht es zur Reserve des SSV Bergisch Born.