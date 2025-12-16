Zukünftig in Doppelfunktion bei Wismut Gera: Torjäger & Trainer Rico Heuschkel. – Foto: © Julius Schwalenberg

Für die Wismut: Auf und jetzt auch neben dem Platz Wie bereits angekündigt, kommt es bei der BSG Wismut Gera zur Winterpause zu einem Trainerwechsel in der Thüringenliga-Mannschaft.

Francis Wezel wird das Traineramt der ersten Mannschaft abgeben und – wie zuvor vereinbart – wieder zur zweiten Mannschaft zurückkehren. Mit Rico Heuschkel übernimmt ein ehemalige Mitspieler von Francis Wezel die Rolle des Spielertrainers am Steg.

Interne Lösung mit klarer Zielsetzung Der neu formierte Wismut-Vorstand um Steven Obst entschied sich bewusst für eine interne Lösung und konnte mit Rico Heuschkel einen Mann aus den eigenen Reihen für die Aufgabe gewinnen. Heuschkel übernimmt das Traineramt bis zum Saisonende und wird die Mannschaft in Doppelfunktion als Spieler und Trainer betreuen. Unterstützt wird er weiterhin von Co-Spielertrainer Jimmy Wagner.

Rico Heuschkel machte deutlich, dass er sich seiner Verantwortung bewusst ist: „Für mich war sofort klar, dass ich dem Verein helfen werde, wenn es in der Winterpause nötig wird. Der Vorstand wusste das und hat es in Absprache mit unserem neuen sportlichen Leiter so strukturiert.“ In der Trainingsarbeit will Heuschkel gezielt an den Defiziten der Hinrunde ansetzen: „Erst einmal möchte ich als Trainer schwerpunktorientiert arbeiten. Das heißt, konkret an den Dingen, die wir in der Hinrunde nicht gut gemacht haben. Das braucht, meiner Meinung nach, viel didaktisch-methodisches Wirken, damit es auch nachhaltig funktional in den Wettkämpfen umgesetzt werden kann. Diesbezüglich sind es auch einige Schwerpunkte.“ Auch seine Rolle auf dem Platz definiert der neue Coach klar: „Dabei werde ich als Spieler auf dem Platz stehen, wenn es die Kadersituation erfordert.“ Die Zielsetzung für die Rückrunde ist eindeutig formuliert: „Unser Ziel ist ganz klar und einzig und allein der Klassenerhalt.“