Für die vorderen Vier winken weitere Punkte Landesliga Mittelbaden +++ Durlach unter Flutlicht gefordert +++ Nöttingen, Reichenbach und Östringen zwei Tage später auf dem Platz

So., 23.10.2022, 15:00 Uhr

Das junge Team vom FC Nöttingen II sammelte vergangene Woche in einem packenden Spiel wichtige drei Punkte gegen GU-Türk. SV Pforzheim. Gegen den dieswöchigen Gegner geht der FCN als Favorit ins Spiel. Kirchfeld wartet seit fünf Spielen auf einen Dreier.

So., 23.10.2022, 15:00 Uhr

Beide Teams gingen am Samstag als Sieger ihrer Duelle hervor. Reichenbach drehte einen 1:3-Rückstand in ein 5:3 und Ettlingenweier reagierte auf den Rückstand mit drei Toren innerhalb von fünf Minuten. Gegen das routinierte Team des FV Ettlingenweier dürfte Reichenbach jedoch trotzdem favorisiert sein.

So., 23.10.2022, 15:00 Uhr

Vier Partien ohne Sieg und bereits 31 Gegentreffer bedeuten für den SV Kickers Büchig derzeit den 16. Tabellenplatz. Östringen dagegen blieb in den letzten sieben Spielen ungeschlagen und grüßt von Platz drei.

Die einzige Partie am Samstagnachmittag bestreiten der 1. FC 08 Birkenfeld und der SV Huchenfeld. Birkenfeld wartet seit acht Wochen auf einen Sieg und hat hierbei jeweils mindestens zwei Gegentore kassiert. Der SVH blieb zuletzt drei Mal in Folge ungeschlagen und ist weiterhin in Schlagdistanz zu den vorderen Fünf.