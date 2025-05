Für die Vereine wird es teurer! Landesverband hebt die Gebühren an

Die Vereine in Sachsen-Anhalt müssen sich für die neue Saison auf höhere Kosten einstellen. Wie der Fußballverband (FSA) mitgeteilt hat, wurde auf der zurückliegenden Gesamtvorstandssitzung eine Anpassung der Gebühren in der Finanz- und Wirtschaftsordnung beschlossen. Diese geschehe vor dem Hintergrund einer "nachhaltigen und zukunftsorientierten Finanzplanung", schreibt der Verband.

Besonders deutlich wird die Anpassung des Verbandsbeitrags, den jeder Verein bis zur Kreisklasse gemäß seiner gemeldeten Mannschaften entrichten muss. Die Oberligisten zahlen künftig 1500 statt bisher 1000 Euro. In der Verbandsliga wird der Verbandsbeitrag sogar verdoppelt - von bisher 400 auf 800 Euro. Für die Landesligisten steigt der Beitrag von 350 auf 500 Euro, für Landesklasse-Vertreter von 250 auf 350 Euro. Auch in der Kreisoberliga und bei den Frauen steigen die Kosten.

Erste Liga: bisher nicht vermerkt ➔ 2.500 Euro

Zweite Liga: 500 Euro ➔ 1.000 Euro

Regionalliga: 350 Euro ➔ 500 Euro

alle Spielklassen auf Landesebene: 150 Euro ➔ 250 Euro (Verbandsliga)

➔ 150 Euro (Landesliga)

➔ 150 Euro (Landesliga) Kreisoberliga: 100 Euro ➔ 100 Euro (Regionalklasse)

Kreisklasse: 50 Euro ➔ 50 Euro (Kreisoberliga)

Auch in puncto der Startgebühren für den Ligabetrieb auf Landesebene und für den Landespokal wird es für die Vereine teurer. Verbandsligisten zahlen für die Teilnahme an der Meisterschaft künftig 1350 statt 1060 Euro, Landesligisten 1000 statt 810 Euro und Landesklasse-Vertreter 600 statt 430 Euro. Im Landespokal fällt der Aufschlag noch deutlicher aus: Für Oberligisten steigt die Startgebühr von 500 auf 900 Euro, für Verbandsligisten von 100 auf 300 Euro, für Landesligisten von 100 auf 200 Euro.

Startgebühr Meisterschaft pro Mannschaft und Saison auf Landesebene:

Verbandsliga: 1.060 Euro ➔ 1.350 Euro

Landesliga: 810 Euro ➔ 1.000 Euro

Landesklasse: 430 Euro ➔ 600 Euro

Frauen-Verbandsliga: 100 Euro ➔ 200 Euro

Frauen-Landesliga: 100 Euro ➔ 150 Euro

Frauen-Regionalklasse: 75 Euro ➔ 100 Euro

Startgebühr Pokal pro Mannschaft und Saison auf Landesebene:

Dritte Liga: 1.000 Euro ➔ 1.500 Euro

Regionalliga: 800 Euro ➔ 1.200 Euro

Oberliga: 500 Euro ➔ 900 Euro

Verbandsliga: 100 Euro ➔ 300 Euro

Landesliga: 100 Euro ➔ 200 Euro

Kreispokalsieger oder -finalist: 50 Euro ➔ 50 Euro

Frauen-Regionalliga: bisher nicht vermerkt ➔ 250 Euro

Frauen-Verbandsliga: 75 Euro ➔ 100 Euro

Frauen-Landesliga: 75 Euro ➔ 75 Euro

Frauen-Regionalklasse: 50 Euro ➔ 50 Euro

Verband begründet Kostenanstieg u.A. mit Inflation und Investitionen

In der Mitteilung auf seiner Homepage begründet der Landesverband die Erhöhung der Kosten mit verschiedenen Gründen. "Ziel ist es, die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit langfristig zu sichern und gleichzeitig die Qualität sowie den Umfang der Verbandsleistungen im Sinne der Mitgliedsvereine zu erhalten und weiterzuentwickeln", heißt es. Ein Grund sei die Inflation: "In den vergangenen Jahren sind die allgemeinen Lebenshaltungs- und Betriebskosten – insbesondere in den Bereichen Personal, Energie, IT-Infrastruktur und Verwaltung – spürbar gestiegen. Diese Entwicklung macht auch vor den Strukturen des organisierten Sports nicht halt."

Als weiterer Grund wird die "Sicherung der Leistungsfähigkeit des Verbandes" angeführt. Um das breite Spektrum an Dienstleistungen und Angeboten für die Mitgliedsvereine "auf einem qualitativ hochwertigen Niveau fortführen und weiterentwickeln zu können, bedarf es einer soliden finanziellen Basis", heißt es. Ein Teil der zusätzlichen Einnahmen soll für Zukunftsprojekte wie die "Digitalisierung und Modernisierung der Verbandsarbeit", die "Stärkung der Nachwuchsförderung" und die "Verbesserung der Serviceangebote für Mitgliedsvereine" verwendet werden.

Mehreinnahmen "dienen ausschließlich der gemeinnützigen Zweckerfüllung"

Dabei sei die Anpassung "unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Belastbarkeit der Mitgliedsvereine" erfolgt, schreibt der Verband. Die Anpassung sei "maßvoll gestaltet" und "durch den Finanzausschuss in zwei Sitzungen erarbeitet" worden, heißt es weiter. Und: "Die Mehreinnahmen dienen ausschließlich der gemeinnützigen Zweckerfüllung des Verbandes und kommen somit mittelbar allen Vereinen und deren Mitgliedern zugute."

