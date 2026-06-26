Für die U23: VSG Altglienicke holt Ex-Regionalliga-Trainer

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In einem echten Herzschlagfinale ist die U23 der VSG Altglienicke aus der Berlin-Liga abgestiegen. Weil die Regionalliga-Reserve am letzten Spieltag gegen Blau Weiß 90 verlor und der Frohnauer SC parallel gegen Hohen Neuendorf gewann, rutsche Altglienicke II noch auf einen Abstiegsplatz und muss nach drei Jahren den Gang zurück in die Landesliga antreten.

Die will der Verein dann aber schnellstmöglich wieder verlassen und setzt dafür auf einen erfahrenen Trainer, der schon in der Regional- und Oberliga an der Seitenlinie stand. Die Rede ist von Abu Njie. Der 52-Jährige, der einst selber in der 2. Bundesliga spielte, begann seine Trainerkarriere beim SV Tasmania Berlin, wechselte anschließend zum Berliner AK, wo er zunächst als Co-, später dann als Interimstrainer tätig war und Regionalliga-Erfahrung sammelte. Über Viktoria Berlin kehrte Njie zu Tas zurück, stieg mit den Neuköllnern in der abgebrochenen Corona-Saison in die Regionalliga auf, trat in der Folgesaison zurück.