Für die U23: Hertha BSC holt Talent aus der 3. Liga

Hertha BSC hat seine U23 vor Ende der Transferfrist verstärkt. Vom FC Ingolstadt wird Innenverteidiger Elias Decker bis Saisonende ausgeliehen. Dann besitzen die Berliner eine Kaufoption. Decker, der in sechs Wochen 20 Jahre alt wird, schaffte in Ingolstadt den Sprung aus dem Nachwuchs in die 3. Liga, absolvierte dort in den vergangenen eineinhalb Jahren 25 Spiele.

Bezirksligist SFV Veritas hat zwei Neuzugänge verpflichtet. Murat Tas kehrt nach zehn Jahren zum Verein zurück, sammelte in der Zwischenzeit reichlich Berlin-Liga-Erfahrung. Zuletzt spielte er für Novi Pazar. Auch Mike Kaziukonis bringt jede Menge Erfahrung mit. Der 36-Jährige spielte unter anderem schon für Schwarz-Weiß Spandau, Staaken und Spandau 06. In der Hinrunde lief er für Sport-Union auf.

