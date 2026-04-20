Für die SSV Glött wird die Luft immer dünner Kreisligist verliert gegen den SV Neuburg +++ Balzhausen überrascht in Ziemetshausen +++ FC Günzburg lässt es krachen von red · Heute, 16:20 Uhr · 0 Leser

Neuburgs Keeper Nikolas Kustermann muss nicht eingreifen, der Schuss von Glötts Felix Kastner (14) geht am Tor vorbei. – Foto: Benjamin Rößle

Die Abstiegssorgen der SSV Glött werden in der Kreisliga West immer größer, gegen den SV Neuburg setzte es eine 1:3-Niederlage. So zog sogar das bisherige Schlusslicht TSV Balzhausen, das überraschend beim TSV Ziemetshausen drei Zähler mitnahm, an den Lilien vorbei. Den Frust von der Seele hat sich der FC Günzburg mit dem 5:0 im Kellerduell gegen den SV Scheppach geschossen.

Der SV Neuburg/Kammel gewann bei der SSV Glött mit 3:1 und machte einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt. Pius Galgenmüller brachte die Glötter zunächst sehenswert in Führung (19.), doch Maximilian Hutner glich nach Vorarbeit von Max Dopfer aus (26.). Nach der Pause nutzte Daniel Bobitiu einen Fehler zur Führung (72.), Kevin Grüner machte per Kopf nach Freistoß alles klar (86.).

Schiedsrichter: Helmut Bößhenz (Neuburg) - Zuschauer: 130

Der TSV Balzhausen hat sich überraschend im Duell beim TSV Ziemetshausen mit 3:2 durchgesetzt. Jonas Seibold brachte die Ziemetshauser früh per Fernschuss in Führung (9.), doch Thomas Pfitzmayr glich wenig später aus (15.). Jonas Nießner drehte die Partie mit einem Abstauber (26.) und legte nach der Pause das 1:3 nach (49.). Trotz Unterzahl nach Gelb-Rot gegen Seibold (35.) verkürzte Lorik Mataj für Ziemetshausen (65.), mehr gelang jedoch nicht.

Schiedsrichter: Michael Klinge (Binswangen) - Zuschauer: 180

Der TSV Offingen gewann gegen den SC Bubesheim mit 3:1. Cemre Onay brachte die Bubesheimer früh in Führung (6.), doch Offingen reagierte prompt: David Süß glich per Fernschuss aus (19.), ehe Vincent Bucher binnen weniger Minuten die Partie entschied. Zunächst traf er zur Führung (24.), dann verwandelte er einen Elfmeter zum Endstand (34.).

Schiedsrichter: Veit Sieber (Lechhausen) - Zuschauer: 150





Die SpVgg Wiesenbach setzte sich mit 2:1 gegen den SC Altenmünster durch. Richard Born traf nach feinem Steckpass zur Führung (24.), doch Max Gruber glich postwendend aus (25.). In der zweiten Hälfte sorgte David Berger mit einem sehenswerten Solo und platziertem Abschluss für die Entscheidung (68.). In der Schlussphase hielt SpVgg-Keeper Weiß den Sieg fest.

Schiedsrichter: Philipp Ettenreich (Zusamaltheim) - Zuschauer: 120

Die TSG Thannhausen gewann gegen den SSV Neumünster-Unterschöneberg mit 3:0. Nach Chancen auf beiden Seiten – darunter ein Aluminiumtreffer von Darijo Grmaca (23.) – brachte Ahmet Cam die TSG in Führung (27.). Ronis Sadrijaj erhöhte kurz vor der Pause (44.), ehe Patrik Merkle direkt nach Wiederbeginn für die Entscheidung sorgte (51.).

Schiedsrichter: Krzysztof Biront (Augsburg) - Zuschauer: 90





Scheppachs Torwart Paul Rutkowski kann das zwischenzeitliche 2:0 für den FC Günzburg nicht verhindern. – Foto: Ernst Mayer

Der FC Günzburg dominierte gegen den SV Scheppach und feierte einen souveränen 5:0-Erfolg. Andreas Buchta eröffnete den Torreigen (20.), Enes Güzel legte nach (25.). Maximilian Lamatsch traf noch vor der Pause doppelt (31., 45.), Bilal Al Kheder setzte spät den Schlusspunkt (88.). Eine einseitige Partie ohne größere Aufreger.

Schiedsrichter: Manuel Ostermeyer (Maihingen) - Zuschauer: 150