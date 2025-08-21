Für die Sportfreunde zählt nur der Klassenerhalt

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte spielen die Sportfreunde Düren in der Mittelrheinliga. Viele junge Spieler im Kader.

Es war ein packendes Finale in der Landesliga, in dem sich die Sportfreunde gegen Verlautenheide durchsetzten und nun in der höchsten Amateurklasse kicken. Demircan gibt zu, dass der Aufstieg auch dringend nötig gewesen sei. „Das war ein vierjähriger Prozess und der eine oder andere Spieler hätte uns wohl verlassen, wenn wir nicht aufgestiegen wären“, so der Trainer, der in seine vierte Spielzeit als Cheftrainer der Mannschaft aus dem Dürener Grüngürtel geht. Zuvor war er zwei Jahre lang bereits spielender Co-Trainer.

Für seinen wichtigsten Spieler in der abgelaufenen Landesligasaison bemüht Sportfreunde-Düren-Trainer Marcel Demircan einen ganz großen Vergleich: „Wenn bei Bayern Musiala fehlt, ändert das auch alles.“ Nun fehlt Ausnahmekönner Jamal Musiala den Bayern nach seiner bei der Klub-WM erlittenen schweren Verletzung voraussichtlich nur noch ein paar Monate, die Sportfreunde Düren müssen gänzlich ohne ihren Ausnahmekönner auskommen. Dürens Ausnahmekönner in der Aufstiegssaison war Mustapha Chahrour, den es zum neuen Ligakonkurrenten VfL Vichttal zog. Die Sportfreunde Düren, die nun zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in der Mittelrheinliga spielen, müssen die Mission Klassenerhalt nun auf andere Schultern verteilen.

Und da die Sportfreunde Düren nach eigener Aussage kein Verein mit der ganz großen Geldbörse sind, konnten sie auch nicht auf eine ausgedehnte Einkaufstour gehen, sondern setzen auf junge Spieler mit Entwicklungspotenzial. „Der Etat ist im Vergleich zur Landesliga gleich geblieben“, sagt Demircan, der - Stand jetzt - mit einem 26-Mann-Kader in die neue Spielzeit geht.

Für das Abenteuer Mittelrheinliga muss Demircan neben Chahrour („Auf ihn war das ganze Spiel zugeschnitten“) auch ohne Julian Nießen (Lendersdorf), Jehia Makki (TSV Düren), Cayan Baysan (Kurdistan Düren), Philip Behlen (Oberzier) und Tom Flucht (Lohn) verzichten.

Luca Bergstreiser, Raphael Unger und Koray Karabulut kommen alle aus der U19 des 1. FC Düren, Fabrice Görich vom A-Ligisten Jugendsport Wenau. Dazu kommen noch Xhenis Mislimi (Bördeland), Amin Alsabagh (vom Landesligisten Erftstadt), Taylan-Kenau Kilic (vom Mittelrheinligisten Endenich), Brandon Kanzi (er kam vom TSV Steinbach Haiger, stand im Regionalligakader, blieb jedoch ohne Ligaspiel) und Mauritz Fuhrmann (AFC Köln). Alsabagh ist der „Senior“ im Kreis der Zugänge - mit 24 Jahren.

Die Verantwortlichen halten weiter die Augen nach Verstärkungen offen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass in den kommenden Tagen noch etwas passiert.

Die Vorbereitung verlief bislang durchwachsen, wenn man rein auf die Ergebnisse schaut. „In einigen Spielen gegen A-Liga- oder Bezirksliga-Mannschaften dachten die Jungs, das geht von alleine“, so der Trainer. Ging es aber nicht. Einen Test gab es bereits gegen einen kommenden Ligakonkurrenten: In Frechen verloren die Sportfreunde 1:4, machten aber nach Ansicht des Trainers ein gutes Spiel. Auch, weil die Mannschaft die „etwas konservativere Taktik“, die die Sportfreunde eigentlich bevorzugen, wieder umsetzten. Will heißen: Hinten sicher stehen und schnell umschalten. Gegen Frechen fielen die Gegentore dann jedoch zu unglücklichen Zeitpunkten. „Das Spiel war echt gut, Frechen zähle ich zu den Top Fünf in der Liga“, sagt Demircan.

Ambitionierter Landesligist

Gegen den ambitionierten Neu-Landesligisten SC Fliesteden machte die Mannschaft vor wenigen Tagen vor allem in Halbzeit zwei ein gutes Spiel und gewann verdient mit 2:0. Eine gute Leistung zeigten dort unter anderem die Zugänge Bergstreiser und Görich, die Demircan neben Kanzi und Kilic zu den neuen Spielern zählt, die gleich auf Anhieb in der Mittelrheinliga weiterhelfen können.

Im Vorjahr schwammen die Sportfreunde auf einer Erfolgswelle, gewannen häufig auch Spiele, in denen sie nicht zwingend die bessere Mannschaft waren. „Da konnten wir auch immer mit derselben Elf spielen“, blickt Demircan zurück und sagt: „Wir müssen mit der vollen Kapelle spielen, wenn wir eine Chance haben wollen.“

Derzeit kämpft die Mannschaft mit Verletzungsproblemen. So steht mit Tobias Frohn, Peer Iven und Inan Sengül fast die komplette Abwehrkette nicht zur Verfügung. Frohn und Iven sind verletzt, Sengül noch im Urlaub.

Dafür steht Gerrit Klepgen wieder auf dem Platz, der lange verletzt war. „Er tut uns wirklich gut, auch von seiner Art, von der Lautstärke auf dem Platz her“, freut sich Demircan und fügt an: „Im Moment arbeiten wir hauptsächlich am Fitnesslevel. Ich denke, dass wir nicht viel Ballbesitz haben werden. Wir müssen viel jagen, viel ohne Ball laufen.“

Gegen den Ligakonkurrenten 1. FC Düren gab es in der Vorbereitung gleich zwei Niederlagen: 0:1 beim BCO-Sommercup und ein 1:5 bei der Dürener Stadtmeisterschaft. Die Chance zur Revanche gibt es schon bald.

In gut zwei Wochen startet die Saison in der Mittelrheinliga mit dem Derby im heimischen Ost-Stadion gegen den 1. FC Düren. Eine Woche später geht es nach Porz.

Marcel Demircan sieht die ersten beiden Gegner als Konkurrenten im Abstiegskampf. Dazu zählt er zudem Pesch, Bornheim und auch Weiden. Pesch und Weiden sind dann auch die Gegner drei und vier in der Liga. Zum Duell mit der Teutonia kommt es bereits vorab am 24. August im Mittelrheinpokal.

Dem Start misst der Trainer eine immense Bedeutung zu und warnt vor allem vor dem Derby gleich zu Beginn. Dieselbe Situation gab es vor einem Jahr bereits, damals ging es zum Hin- und Rückrundenstart gegen Arnoldsweiler. „Alle haben sich darauf gefreut, alle kennen sich untereinander. Und dann war der Auftakt eine Katastrophe“, erinnert sich der Trainer und hofft, dass der erneute Derby-Auftakt nicht in die Hose geht.

Zugänge: Luca Bergstreiser, Raphael Unger, Koray Karabulut (alle 1. FC Düren), Fabrice Görich (Wenau), Xhenis Mislimi (Bördeland), Amin Alsabagh (Erftstadt), Taylan-Kenau Kilic (Endenich), Brandon Kanzi (Steinbach Haiger), Mauritz Fuhrmann (AFC Köln).

Abgänge: Mustapha Chahrour (Vichttal), Julian Nießen (Lendersdorf), Jehia Makki (TSV Düren), Cayan Baysan (Kurdistan Düren), Philip Behlen (Oberzier), Tom Flucht (Lohn).

