Für die SG Weinheim ist nach oben noch alles möglich

"Die Stimmung könnte nicht besser sein. Für unsere Verhältnisse haben wir eine sehr gute Hinrude gespielt. Es wären natürlich paar Punkte mehr drinnen gewesen, aber die wichtigen Spiele konnten zum Großteil für uns entschieden werden."

Was lief gut und was lief schlecht?

"Will man was schlechtes sehen findet man immer etwas. Wir sind ein extrem junges Team welches sich von Spiel zu Spiel weiter entwickelt. Die Rückrunde wird nun zeigen aus welchem Holz wir geschnitzt sind und ob wir die Leistung aus der Hinrunde wiederspiegeln können."

Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant?

"Mir persönlich sind weder Abgänge noch Neuzugänge bekannt. Ich sehe mich persönlich als Neuzugang für die Rückrunde, da ich nach meinem Kreuzbanriss und nach meinen vier Kurzeinsätzen zum Ende der Hinrunde, wieder voll belastbar in die Rückrunde starten kann."

Was sind die Ziele für die Rückrunde?

"Feste Ziele sind von Vereinsseite keine genannt worden. Wir genießen den aktuellen Moment und versuchen dort weiterzumachen, wo wir aufgehört haben. Träumen ist erlaubt, wenn man sich die aktuelle Tabellensituation anschaut, aber dafür muss auch was getan werden. Dafür wird die Wintervorbereitung ausgiebig genutzt."

Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?

"Die Frage aller Fragen. Gute Chancen dazu haben natürlich Monsheim und auch Pfeddersheim. Ein Feld aus sechs Teams zu denen wir auch gehören mischt oben mit und jeder kann jeden schlagen. Zur Abstiegzeone kann ich nicht viel sagen. Die Tabelle zeigt alles und es ist unklar wie viele es am Ende treffen wird. Aber die schlechtesten Karten hat sicherlich Ataspor Worms."

