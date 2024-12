Für die SG Tringenstein/Oberndorf läuft es

Siegbach. In der Fußball-B-Liga Dillenburg verabschieden sich die Mannschaften am Sonntag in die Winterpause. Das gilt auch für Aufsteiger SG Tringenstein/Oberndorf, der einen starken Zwischenspurt mit vier Siegen in Folge hingelegt hat. Am Sonntag (14 Uhr) empfängt das Team von Trainer Patrick Naumann den Tabellennachbarn TuSpo Beilstein II.