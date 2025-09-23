– Foto: Carsten Trebuth

"Für die Qualifikation zur 3. Liga zählt in erster Linie die Leistung" Intensive Diskussionen zur Verkündung des SGV Freiberg, seine Bewerbung für die 3. Liga abzugeben.

Die gestern Abend veröffentlichte Mitteilung des SGV Freiberg, seine Bewerbung für die 3. Liga abzugeben, wird intensiv diskutiert. Die Freiberger haben einen Saisonstart hingelegt, der in die Geschichtsbücher eingeht. Acht Spiele, acht Siege – damit wurde der Startrekord eingestellt. Mit sieben Punkten Vorsprung führt der Klub souverän die Regionalliga Südwest an.

Den Kritikern der Bewerbung des SGV Freiberg für die 3. Liga entgegnet Manfred Bleile, Kaufmännischer Leiter des SGV Freiberg. Er betont aber gegenüber FuPa, dass dies seine persönliche Meinung ist: „Der SGV Freiberg Fußball hat mit acht Siegen in Folge einen neuen Startrekord in der Regionalliga aufgestellt – ein sportlicher Erfolg, den selbst Traditionsvereine mit großem Umfeld bislang nicht erreicht haben. Dieser Erfolg zeigt: Für die Qualifikation zur 3. Liga zählt in erster Linie die Leistung auf dem Platz, nicht die Zahl der Zuschauer oder die Größe des Stadions.

Der DFB hat uns frühzeitig aufgefordert, eine Willenserklärung zur Beantragung der Lizenz für die 3. Liga abzugeben. Dieser Schritt ist ein reiner Formalakt und stellt keine Vorentscheidung über den tatsächlichen sportlichen Aufstieg dar. Uns ist bewusst, dass nach acht Spieltagen noch lange nichts entschieden ist. Wir sind stolz auf das bisher Erreichte, bleiben jedoch demütig und wissen: Die Saison ist noch lang, und es kann noch viel passieren. Zugleich arbeiten wir kontinuierlich daran, unsere Strukturen weiterzuentwickeln – sportlich, organisatorisch und im Zuschauerbereich.