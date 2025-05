„Für die Moral sehr greislich“: WSV Unterammergau bringt sich selbst um den Lohn

Am tiefsten saß der Frust beim Trainer. Tobias Benning ärgerte sich dermaßen über den späten Ausgleich (2:2) gegen Kreuth, dass er nichts zu dieser Kreisliga-Partie sagen will.

Er reichte die Verantwortung weiter an Leonhard Gansler, den Abteilungsleiter, der sich nach Spielende in einem Pulk an Spielern mit hängenden Köpfen wiederfand. „Wir sind alle geknickt, für die Moral war das sehr greislich“, sagt Gansler. Völlig von der Rolle sind die Unterammergauer am Ende gewesen. So sehr, dass sie sich beim Schiedsrichter bedanken konnten. „Am Schluss musst du froh sein, dass er abpfeift. Länger darf das Spiel nicht dauern.“

Der Frust der Ammertaler richtete sich ausschließlich gegen das eigene Unvermögen. Über 60 Minuten hielten sie die Gäste klein und weit weg vom eigenen Tor. In Hälfte eins zählte der Abteilungsleiter nicht eine einzige Torchance bei Kreuth. „Wir haben sie beherrscht.“ Gewiss habe es nicht Abschlüsse am laufenden Band gegeben, aber doch immerhin drei nennenswerte Szenen, von denen der WSV zwei verwertete. Ansehnliche Angriffe führten direkt in den Strafraum. Beim 1:0 verwandelte Tobias Speer aus dem Rückraum, beim 2:0 scheiterte zunächst Josef Klarwein frei vor dem Kasten, Alex Schwarz staubte ab.