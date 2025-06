Für die Landesliga-Rückkehr: SE Freising rüstet auf wichtigen Positionen auf

Ein neues Trainergespann, ein Sportdirektor und ambitionierte Ziele: Die Fußballer des SE Freising haben in der neuen Saison eine Menge vor.

„Er kennt den Verein und wir ihn, wird aber auch frischen Wind reinbringen“, sagt Sportlicher Leiter Sebastian Thalhammer. „Damit bekommen wir enorme Impulse von außen.“ Zudem wird Fabio Ordnung (26), zuletzt in Vötting und Kranzberg als Keeper in der Kreisliga aktiv, das Team als Torwarttrainer unterstützen.

Nachdem Co-Spielertrainer Alexander Mrowczynski den Verein aus privaten Gründen verlassen hatte, waren die Lerchenfelder auf der Suche nach einem Nachfolger – und wurden in der erweiterten SEF-Familie fündig. In der neuen Saison werden die Freisinger nun wieder einen klassischen Co-Trainer haben: Christoph Glas. Der 33-jährige gelernte Verteidiger wohnt in der Domstadt, hat immer wieder bei den Spielen vorbeigeschaut. Vor allem aber schnürte Glas von 2015 bis 2019 seine Fußballschuhe für den SEF und kam auf 62 Partien in der Landesliga. Davor hatte er Regionalliga-Erfahrung in Memmingen gesammelt.

Freising – Natürlich hat es sie gewurmt, dass es auch im zweiten Jahr nach ihrem Abstieg nicht mit der Rückkehr in die Landesliga geklappt hat. Und deshalb nutzen die Bezirksliga-Fußballer des SE Freising die Sommerpause, um sich für den neuerlichen Anlauf Richtung Tabellenspitze zu rüsten. Der beginnt am 20. Juni mit dem Start der Vorbereitung. Mit dabei sein wird dann – neben dem bisherigen Coach Alexander Schmidbauer – ein neues Trainerteam. Zudem gibt es beim SEF nun einen Sportdirektor.

Um die Ambitionen zu unterstreichen, haben sich die Freisinger darüber hinaus einen zweiten Mann für die sportliche Leitung an Bord geholt. Andreas Schlechta (56) wird als Sportdirektor – zusammen mit Thalhammer – ab sofort die sportliche Entwicklung verantworten. Zudem will Thalhammer, der zuletzt am Kreuzband operiert wurde, selbst wieder aktiv angreifen. „Er wird uns helfen, unsere Projekte umzusetzen“, führt Sportleiter Thalhammer aus. Die Chemie habe von Anfang an gestimmt, „er ist ein cooler Typ“. Schlechta selbst freut sich auf sein Engagement beim SEF: „Ich war von Anfang an begeistert, diese spannende und interessante Aufgabe anzunehmen.“

Nachwuchsfußball: SE Freising will „wieder zu einer Top-Adresse im Landkreis werden“

Der hauptberuflich als Eventmanager tätige Schlechta will laut Pressemitteilung die Grundlagen dafür legen, dass beim SEF weiterhin leistungsorientierter, erfolgreicher Fußball gespielt werden könne. So soll der Club „in der qualitativen Ausbildung von jungen Fußballtalenten wieder zu einer Top-Adresse im Landkreis“ werden. Geplant sei allerdings auch, einen Beitrag für das Breitensport-Angebot in Freising zu leisten. Dazu gehörten Mädchen- und Frauenteams sowie eine Zweite Mannschaft im Herrenbereich. Matthias Spanrad