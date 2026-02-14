Für die kommende Saison: Wunstorf bindet jungen Mittelfeldspieler

– Foto: André Nückel

Der Landesligist 1. FC Wunstorf hat eine weitere Personalentscheidung für die Zukunft getroffen und die Verpflichtung von Daniel Romero-Maguina bekanntgegeben. Der Mittelfeldspieler schließt sich zur Saison 2026/27 den Rot-Schwarzen an und kommt von der SG Blaues Wunder nach Wunstorf.

Romero-Maguina wechselte erst zur laufenden Spielzeit vom Landesliga-Aufsteiger TSV Godshorn zur SG Blaues Wunder. In der aktuellen Bezirksligasaison absolvierte er bislang elf Partien und erzielte dabei einen Treffer. Nach Angaben des Vereins hätte Godshorn den Spieler gern gehalten, dieser entschied sich jedoch bewusst für einen erneuten Wechsel, auch mit Blick auf die Perspektive, künftig wieder mit langjährigen Weggefährten zusammenzuspielen.

Seine fußballerische Ausbildung erhielt Romero-Maguina unter anderem beim TSV Havelse sowie im Calenberger Land. Dort entwickelte er sich kontinuierlich weiter und bringt diese Erfahrungen nun in die langfristige Planung des 1. FC Wunstorf ein. Der Verein sieht in ihm einen vielseitig einsetzbaren Akteur, der Dynamik, Technik und taktische Flexibilität ins Mittelfeld einbringen soll.