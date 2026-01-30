Für die Klever Bezirksligisten rollt endlich wieder der Fußball

Bezirksliga startet am Wochenende in den 18. Spieltag. Nach der Winterpause kehrt endlich wieder Leben in die Gruppe 4 zurück, und viele Fußballfans am Niederrhein freuen sich auf den Jahresauftakt. Mehrere Partien versprechen hohe Spannung – sowohl im Aufstiegsrennen als auch im Kampf gegen den Abstieg. Eine kurze Vorschau auf alle Partien.
Zum Auftakt stehen am Freitagabend um 20 Uhr zwei Begegnungen an: SV Rindern – Viktoria Goch II sowie TuS Stenern – Sportfreunde Broekhuysen. Der SV Rindern geht als Tabellenvierter und mit einem breiten Kader als Favorit ins Duell mit dem Aufsteiger. Trotz einer improvisierten Vorbereitung sollte die Qualität ausreichen. Doch Viktoria Goch II steckt tief im Tabellenkeller und holte im Hinspiel ein überraschendes 1:1. Die Gäste stehen unter Druck und werden sicher alles investieren.
Auch die Sportfreunde Broekhuysen wollen an den 3:1‑Hinspielerfolg gegen den TuS Stenern anknüpfen. Als Tabellenzweiter ist ein Auswärtssieg auch wichtig, um den Spitzenreiter VfL Rhede nicht aus den Augen zu verlieren.
Der VfL Rhede empfängt am Sonntag um 15 Uhr BW Dingden II. Gegen das Kellerkind spricht vieles für einen souveränen Auftritt des Ligaprimus, der seine Tabellenführung festigen möchte.
Ebenfalls am Sonntag um 15 Uhr werden folgende Duelle angepfiffen: TuS Xanten gegen Alemannia Pfalzdorf, TSV Weeze gegen Borussia Veen sowie das Kreis-Derby SGE Bedburg-Hau gegen DJK Twisteden.
Vor allem das Derby dürfte viele Bezirksliga‑Fans im Kreis Kleve anziehen. Das Hinspiel endete mit einem deutlichen 8:0 für die DJK – ein peinliches Ergebnis, das die SGE nicht vergessen hat. Diesmal wirken die Voraussetzungen jedoch ausgeglichener: Twisteden absolvierte nur zwei Testspiele, während Bedburg‑Hau fünfmal auf dem Platz stand und deutlich eingespielter sein dürfte.
Auch auf den anderen Plätzen drücken die Fans ihren Teams die Daumen. Am Sonntag gibt es zwei Partien um 15.30 Uhr zu sehen: Der Hamminkelner SV empfängt die Sportfreunde Lowick. Westfalia Anholt ist bei der SV 08/29 Friedrichsfeld zu Gast. Der Kevelaerer SV und der SV Haldern beenden den 18. Spieltag mit ihrem Duell am Sonntag ab 16 Uh