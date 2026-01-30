Für die Klever Bezirksligisten rollt endlich wieder der Fußball

Vor allem das Derby dürfte viele Bezirksliga‑Fans im Kreis Kleve anziehen. Das Hinspiel endete mit einem deutlichen 8:0 für die DJK – ein peinliches Ergebnis, das die SGE nicht vergessen hat. Diesmal wirken die Voraussetzungen jedoch ausgeglichener: Twisteden absolvierte nur zwei Testspiele, während Bedburg‑Hau fünfmal auf dem Platz stand und deutlich eingespielter sein dürfte.

Auch auf den anderen Plätzen drücken die Fans ihren Teams die Daumen. Am Sonntag gibt es zwei Partien um 15.30 Uhr zu sehen: Der Hamminkelner SV empfängt die Sportfreunde Lowick. Westfalia Anholt ist bei der SV 08/29 Friedrichsfeld zu Gast. Der Kevelaerer SV und der SV Haldern beenden den 18. Spieltag mit ihrem Duell am Sonntag ab 16 Uh