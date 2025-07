Für die "Klara Bühls von morgen" fehlt eine Frauenbeauftragte

Beim Fußball-Bezirkstag in Hausen erhält der Vorstand um den wiedergewählten Vorsitzenden Arno Heger viel Rückenwind. In der Kreisliga B könnte bald eine Reform notwendig werden.

Fünf vor Zwölf – das war bei der Jahresversammlung des Fußballbezirks Freiburg am vergangenen Samstag eine gute Uhrzeit. Kurz vor Mittag entließ der Bezirksvorsitzende Arno Heger (Freiburg) die Delegierten von 147 Vereinen – der Freiburger FC, FC Bad Krozingen , PTSV Jahn Freiburg, Riegeler SC, SC Zienken und die DJK Feldkirch waren nicht vertreten – aus der Möhlinhalle in Bad Krozingen-Hausen. In weniger als 90 Minuten hatten die Spielzüge über Grußworte, Wahlen, Staffeleinteilungen und die übrigen Tagesordnungspunkte zum mehr als pünktlichen Abpfiff geführt. Was die Verantwortlichen neben dem temporeichen Verlauf gefreut haben dürfte: Kritik, abweichende Meinungen oder überraschende Beiträge blieben aus. Welche Themen stachen dennoch heraus?

Initiative für Frauen-und Mädchenfußball

Zuschauerrekorde, hohe TV-Einschaltquoten, ein gestiegenes sportliches Niveau und ein deutsches Team, das trotz des Halbfinal-Aus gegen Spanien einen starken Zusammenhalt zeigte – Reinhold Brandt, Präsident des Südbadischen Fußballverbands (SBFV), stellte in seiner Rede den positiven Eindruck der Frauen-Europameisterschaft in der Schweiz heraus. Brandt erhofft sich deshalb Impulse für den weiblichen Bereich in Südbaden: "Die Klara Bühls von morgen müssen heute in den Vereinen aktiv werden."