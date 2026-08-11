Für die Hinterbliebenen der Gewalttat: D/A spielt für den guten Zweck

Drochtersen. Der Jugendförderverein D/A & Stade (JFV) veranstaltet am Samstag, 22. August, im Kehdinger Stadion in Drochtersen ein Benefizspiel zugunsten der Hinterbliebenen der Gewalttat in Stade. Anpfiff ist um 14 Uhr. Die Tore des Stadions öffnen 90 Minuten vorher.
Dabei spielt der Fußball-Regionalligist SV Drochtersen/Assel gegen eine Kreisauswahl, das Team TAGEBLATT. Das TAGEBLATT ist Medienpartner.
Am 29. Juni starben sechs Menschen bei einer Gewalttat in einer Mutter-Kind-Einrichtung an der Dankersstraße in Stade. Der mutmaßliche Mörder begann einige Wochen später in einer Zelle der Bremervörder Justizvollzugsanstalt Suizid. Die Menschen waren schockiert von der Tat. Die Stadt und die Region trauerten. Nach einem Spendenaufruf zugunsten der Kinder eines Opfers setzte eine Welle der Hilfsbereitschaft ein. Jetzt wollen auch die Fußballer helfen.
Unter dem Motto „In den Farben getrennt, in der Sache vereint“ möchten die Veranstalter aus Stade und Drochtersen ein Zeichen setzen und vor allem jede Menge Geld sammeln. „Die Fußballgemeinschaft hält zusammen“, sagen die Organisatoren vom JFV D/A & Stade.
Und weiter: „Die schreckliche Gewalttat Ende Juni in Stade hat unseren Landkreis erschüttert. Mehrere Personen wurden grausam aus dem Leben gerissen und den Hinterbliebenen der Boden unter den Füßen weggezogen. Als Zeichen unseres Mitgefühls und unserer Solidarität rücken wir stellvertretend für den Landkreis Stade zusammen.“
Die Regionalliga-Mannschaft der SV Drochtersen/Assel wird an diesem Nachmittag gegen eine Kreisauswahl spielen, die sich aus Spielern von sieben verschiedenen Vereinen zusammensetzt. Für das Team TAGEBLATT spielen Vertreter des VfL Güldenstern Stade, des TuSV Bützfleth, den TSV Wiepenkathen, der VSV Hedendorf/Neukloster, des TuS Harsefeld, der SV Ahlerstedt/Ottendorf und der zweiten D/A-Mannschaft.
Drochtersen trifft also auf Spieler aus der Oberliga, der Landesliga und der Bezirksliga. Für die Trainer stand außer Frage, dass sie Aktive für den guten Zweck ins Kehdinger Stadion schicken. Alle sagten sofort zu, obwohl sich ihre Mannschaften längst im Ligamodus befinden und am Vortag oder am Tag danach Pflichtspiele bestreiten müssen.
Für das Benefizspiel werden die Veranstalter die Rettungskräfte, Notfallsanitäter, Polizisten und Feuerwehrleute ins Kehdinger Stadion nach Drochtersen einladen - die Menschen, die an dem schrecklichen Tag Ende Juni vor Ort geholfen haben.
2000 Menschen fasst das Kehdinger Stadion an diesem Tag. 500 Sitzplätze und 1500 Stehplätze stehen zur Verfügung. Tickets kosten für Erwachsene 10 Euro (Stehplatz) beziehungsweise 15 Euro (Sitzplatz). Ermäßigt (Kinder, Jugendliche, Rentner, Schwerbehinderte) kosten die Karten 7 und 12 Euro. Die Erlöse aus dem Ticketverkauf kommen den Hinterbliebenen der Gewalttat zugute.
Hier gibt es Tickets: