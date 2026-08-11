Für die Hinterbliebenen der Gewalttat: D/A spielt für den guten Zweck Die Fußballer aus dem Landkreis Stade wollen ein Zeichen setzen - und vor allem viel Geld sammeln. Regionalligist D/A spielt gegen eine Kreisauswahl. Der Hintergrund. von TAGEBLATT | Daniel Berlin · Heute, 18:15 Uhr · 0 Leser

Fußballer setzen ein Zeichen: Beim Benefizspiel soll viel Geld für den guten Zweck zusammenkommen. – Foto: Jörg Struwe

Drochtersen. Der Jugendförderverein D/A & Stade (JFV) veranstaltet am Samstag, 22. August, im Kehdinger Stadion in Drochtersen ein Benefizspiel zugunsten der Hinterbliebenen der Gewalttat in Stade. Anpfiff ist um 14 Uhr. Die Tore des Stadions öffnen 90 Minuten vorher.

Dabei spielt der Fußball-Regionalligist SV Drochtersen/Assel gegen eine Kreisauswahl, das Team TAGEBLATT. Das TAGEBLATT ist Medienpartner. Eine Region steht unter Schock Am 29. Juni starben sechs Menschen bei einer Gewalttat in einer Mutter-Kind-Einrichtung an der Dankersstraße in Stade. Der mutmaßliche Mörder begann einige Wochen später in einer Zelle der Bremervörder Justizvollzugsanstalt Suizid. Die Menschen waren schockiert von der Tat. Die Stadt und die Region trauerten. Nach einem Spendenaufruf zugunsten der Kinder eines Opfers setzte eine Welle der Hilfsbereitschaft ein. Jetzt wollen auch die Fußballer helfen.

Unter dem Motto „In den Farben getrennt, in der Sache vereint“ möchten die Veranstalter aus Stade und Drochtersen ein Zeichen setzen und vor allem jede Menge Geld sammeln. „Die Fußballgemeinschaft hält zusammen“, sagen die Organisatoren vom JFV D/A & Stade. Und weiter: „Die schreckliche Gewalttat Ende Juni in Stade hat unseren Landkreis erschüttert. Mehrere Personen wurden grausam aus dem Leben gerissen und den Hinterbliebenen der Boden unter den Füßen weggezogen. Als Zeichen unseres Mitgefühls und unserer Solidarität rücken wir stellvertretend für den Landkreis Stade zusammen.“