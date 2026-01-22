Volker Hansen löste beim ASV Süchteln sein Versprechen ein. – Foto: Markus Becker

Für die Halle macht Robertz einen Rücktritt vom Rücktritt Beim Dülkener Hallenmasters mischte der 34-jährige Routinier beim ASV Süchteln mit.

Der ASV Süchteln konnte bei den jüngsten Hallenturnieren noch einmal auf Karsten Robertz zurückgreifen. Der 34‑Jährige, der seine Laufbahn zum Ende der Spielzeit 2024/25 in der ASV‑Reserve beendet hatte, lief bei der Stadtmeisterschaft in Viersen sowie zuletzt beim Masters in Dülken noch einmal für die Erste Mannschaft auf. Vor dem Ende seiner Karriere war Robertz über viele Jahre hinweg eine feste Größe im Landesliga‑Team des ASV Süchteln und gehörte dort zu den Spielern, die das Gesicht der Mannschaft geprägt haben.

Im Ligaalltag ist Robertz inzwischen nur noch sporadisch im Einsatz. Wenn es zeitlich passt, spielt er im Altherren‑Team der Süchtelner – der regelmäßige Trainings‑ und Spielbetrieb gehört für ihn allerdings nicht mehr dazu. Für die Halle kehrte er nun noch einmal in den Spielbetrieb zurück. „Das Vier‑gegen‑vier oder Fünf‑gegen‑fünf – da geht es einfach richtig zur Sache. Du darfst dir keine Pause erlauben, es ist permanent Action“, sagt Robertz über den Hallenfußball. Gerade diese Intensität macht für ihn den Reiz aus. „In der Halle ist ein Spiel nie verloren, auch wenn man früh zurückliegt.“ Versprechen eingelöst Seine Erfahrung zahlte sich aus. Immerhin gewann der ASV in Viersen die Stadtmeisterschaft – Robertz erzielte bei dem Turnier drei Tore. In Dülken lief es sportlich für Süchteln hingegen weniger erfreulich. Bereits in der Zwischenrunde schied der Titelverteidiger aus. Dennoch war Robertz auch dort einer der prägendsten Spieler der Mannschaft und traf in der Vorrunde zum zwischenzeitlichen 2:0 gegen den VfL Willich.

Möglich wurde sein Einsatz durch ein Versprechen von Trainer Volker Hansen. „Volker hat es mir letztes Jahr versprochen – und er hat sich sogar daran erinnert. Das rechne ich ihm sehr hoch an“, sagt Robertz. Der Kontakt zur Mannschaft sei ohnehin nie abgerissen. „Ich bin noch in diversen Whatsapp-Gruppen, der Kontakt ist nie ganz abgebrochen.“ Robertz blickt nun zufrieden auf die beiden Hallenturniere zurück. „Das waren für mich einfach zwei sehr besondere Wochenenden mit Hallenfußball“, sagt er und fügt an: „Früher hatten diese Turniere einen großen Stellenwert, sie waren schon Prestige. Das ist heute vielleicht etwas weniger, aber es macht immer noch großen Spaß.“