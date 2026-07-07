"Für die erste Saison in der Landesliga sind wir durchaus zufrieden"

Im FuPa-Teamcheck spricht Stephan Baierl, Trainer des TSV Neu-Ulm in der Landesliga, Staffel 4, über eine erste Saison in der Liga, die schwierige Phase im Herbst, die Stabilisierung in der Rückrunde, viele personelle Veränderungen und eine klare Idee für die neue Spielzeit.
„Für die erste Saison in der Landesliga sind wir mit dem Verlauf der Platzierung durchaus zufrieden“, sagt Stephan Baierl gegenüber FuPa. „Wir hatten insbesondere im Herbst eine schwierige Phase mit vielen Verletzten und unnötigen Niederlagen zu überstehen, konnten uns jedoch insbesondere während der Rückrunde stabilisieren und hatten somit bis zum Schluss nichts mit dem Abstieg zu tun. Kommendes Jahr wird das Hauptaugenmerk vor allem auf einer Verbesserung der Gegentorquote liegen, so haben wir auch die Mannschaft verstärkt.“
Vorbereitung ohne Schaufenster
Besondere Spiele stehen für Stephan Baierl in der Vorbereitung nicht im Mittelpunkt. „In der Vorbereitung geht es mir nicht um irgendwelche Highlights oder besondere Spiele, sondern um die gezielte Vorbereitung auf den Ligaalltag und das Einschleifen der mannschaftsinternen Abläufe.“
Entwicklung der gesamten Mannschaft
Ein einzelner Spieler wird nicht herausgehoben. Der Trainer sieht vor allem den Fortschritt der Mannschaft als Einheit. „Eine deutliche Entwicklung der Mannschaft als Ganzes konnte man innerhalb der letzten Saison von der Vor- zur Rückrunde erkennen. Das sieht man an den Ergebnissen, der Spielweise und insbesondere an einem Vergleich der Vorrundentabelle mit der Rückrundentabelle.“
Trend der Rückrunde als Maßstab
Für die neue Saison formuliert Stephan Baierl keinen konkreten Tabellenplatz. „Wir wollen den Trend der Rückrunde, was den Punkteschnitt und die Platzierung betrifft, fortsetzen. Dies ist aber nicht an einem Tabellenplatz festzumachen, sondern an der Art und Weise, wie wir Fußball spielen.“
Ehingen-Süd als klarer Favorit
Bei der Frage nach dem Meisterschaftsfavoriten legt sich Stephan Baierl deutlich fest. „Der klare Favorit ist für mich die Mannschaft aus Ehingen-Süd. Der Großteil des Kaders ist zusammengeblieben, und sie haben sich gezielt und gut verstärkt.“
Viele neue Spieler im Kader
Der TSV Neu-Ulm hat seine Mannschaft auf mehreren Positionen verstärkt. Als Zugänge werden Matthias Benkovic vom SSV Ehingen-Süd, Dario Nikolic vom FC Gundelfingen, Elias Schmid vom FV Biberach/Riß, Adel Ajkunic vom SC Türkgücü Ulm, Silviu Adochitei von der SSG Ulm 99, Henry Seitz vom FC Memmingen II, Janik Schilder, der reaktiviert wurde, und Endrit Shala vom FV Illertissen II genannt.
Zahlreiche Abgänge und Pausen
Auch auf der Abgangsseite hat sich viel getan. Daniel Dewein wechselt zum SV Weidenstetten, Dr. Matthias Hrubey pausiert, Jonathan Oelschlegel geht zur SGM FKV/TSV Neu-Ulm II, Maximilian Gross pausiert, Tim Schneider wechselt zum SSV Ehingen-Süd, Marco Kurz geht zur SGM FKV/TSV Neu-Ulm II, Oliver Schlotter zur SGM FKV/TSV Neu-Ulm II und Ivica Basic ebenfalls zur SGM FKV/TSV Neu-Ulm II. Christin Vetter und Edi Frank pausieren, Mike Schneider wechselt zur SGM FKV/TSV Neu-Ulm II, Kawa Sönmez zur SGM FKV/TSV Neu-Ulm II, Patrick Hanisch hat ein unbekanntes Ziel, Stefan Mladenovic geht zum FC Blaubeuren, und Adin Kajan hat ebenfalls ein unbekanntes Ziel.
Zeitspielregel als sinnvolle Veränderung
Bei möglichen Regeländerungen rund um die Fußball-Weltmeisterschaft nennt Stephan Baierl einen Punkt, den er auch im Amateurfußball für sinnvoll hält. „Als eine der wenigen sinnvollen Veränderungen würde ich die Zeitspielregel in den Amateurbereich einführen, sodass Einwürfe innerhalb von 5 Sekunden, genauso wie Abstöße vom Tor, beschleunigt ausgeführt werden müssen, da es viele Mannschaften und Spieler gibt, die dies ausnutzen, um das Spiel zu zerstückeln, den Rhythmus des Gegners zu stören und dies so als taktisches Mittel missbrauchen.“