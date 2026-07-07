"Für die erste Saison in der Landesliga sind wir durchaus zufrieden" FuPa-Teamcheck: TSV Neu-Ulm will in der Landesliga, Staffel 4, den Rückrundentrend bestätigen von Matthias Kloos · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Stephan Baierl – Foto: TSV Neu-Ulm

Im FuPa-Teamcheck spricht Stephan Baierl, Trainer des TSV Neu-Ulm in der Landesliga, Staffel 4, über eine erste Saison in der Liga, die schwierige Phase im Herbst, die Stabilisierung in der Rückrunde, viele personelle Veränderungen und eine klare Idee für die neue Spielzeit.

„Für die erste Saison in der Landesliga sind wir mit dem Verlauf der Platzierung durchaus zufrieden“, sagt Stephan Baierl gegenüber FuPa. „Wir hatten insbesondere im Herbst eine schwierige Phase mit vielen Verletzten und unnötigen Niederlagen zu überstehen, konnten uns jedoch insbesondere während der Rückrunde stabilisieren und hatten somit bis zum Schluss nichts mit dem Abstieg zu tun. Kommendes Jahr wird das Hauptaugenmerk vor allem auf einer Verbesserung der Gegentorquote liegen, so haben wir auch die Mannschaft verstärkt.“ Vorbereitung ohne Schaufenster



Besondere Spiele stehen für Stephan Baierl in der Vorbereitung nicht im Mittelpunkt. „In der Vorbereitung geht es mir nicht um irgendwelche Highlights oder besondere Spiele, sondern um die gezielte Vorbereitung auf den Ligaalltag und das Einschleifen der mannschaftsinternen Abläufe.“

Entwicklung der gesamten Mannschaft



Ein einzelner Spieler wird nicht herausgehoben. Der Trainer sieht vor allem den Fortschritt der Mannschaft als Einheit. „Eine deutliche Entwicklung der Mannschaft als Ganzes konnte man innerhalb der letzten Saison von der Vor- zur Rückrunde erkennen. Das sieht man an den Ergebnissen, der Spielweise und insbesondere an einem Vergleich der Vorrundentabelle mit der Rückrundentabelle.“ Trend der Rückrunde als Maßstab



Für die neue Saison formuliert Stephan Baierl keinen konkreten Tabellenplatz. „Wir wollen den Trend der Rückrunde, was den Punkteschnitt und die Platzierung betrifft, fortsetzen. Dies ist aber nicht an einem Tabellenplatz festzumachen, sondern an der Art und Weise, wie wir Fußball spielen.“