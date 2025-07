„Für die Bezirksliga reicht es so noch nicht“: Wolfratshausen muss sich steigern

Ein enges Duell, doch der BCF um den neuen Kapitän Dominik König (re.) musste sich Korbinian Doschs (Mi.) TuS Geretsried II geschlagen geben. – Foto: Oliver Rabuser

Der BCF Wolfratshausen unterliegt dem TuS Geretsried II mit 2:3, bleibt aber zuversichtlich. Für die Bezirksliga reicht es so aber noch nicht.

Ein gefälliger Auftakt in die Testspielserie war für die Reserve des TuS Geretsried ihr 3:2-Erfolg am Sonntag in Farchet. Doch auch der BCF Wolfratshausen konnte an Stabilität hinzu gewinnen und hat jetzt eine bessere Übersicht über seine Defizite. So., 06.07.2025, 16:30 Uhr BCF Wolfratshausen BCF Wolfratshausen TuS Geretsried Geretsried II 2 3

Auffällig waren die Unterschiede an der Seitenlinie. Lukas Haustein coachte wie bei einem Punktspiel, gab Anweisungen, verteilte Lob, versuchte immer wieder, aktiv einzugreifen. Das passierte auf Seiten der Gastgeber nicht wesentlich anders. Nur war zu beobachten, wie Rene Stoiber und Florian Ächter immer wieder mit Wechselspielern oder Zuschauern scherzten. Soll heißen: Die Stimmung im Farcheter Lager ist gelöst. Gleichwohl ist man sich im Klaren über der Sachstand. „Für die Bezirksliga reicht es so noch nicht“, stellt der BCF-Cheftrainer fest, setzt aber auf den Faktor Weiterentwicklung: „Wir reden von Schritten vorwärts und haben noch drei Wochen Zeit.“ Dass man in der zurückliegenden Trainingswoche am Spielaufbau gefeilt hatte, war zumindest im ersten Abschnitt zu erkennen. „Danach sind wir immer müder geworden“, hielt Ächter fest. Korbinian Dosch brachte den TuS II etwas überraschend in Führung. In der Folgezeit ließ der Ballclub bisweilen sein Potenzial durchschimmern: Patriot Lajqi hatte Pech mit einem Schlenzer an den Pfosten, danach gelang Erdem Cakir das 1:1, und Beni Kuqi legte per Abstauber nach. Man habe „einige Sachen“ ordentlich gemacht, betont Ächter, aber auch „einen stärkeren Gegner“ gehabt.