Für Deuerling wird's historisch – Derbys in Steinsberg und Painten 1. Spieltag: Erste Bewährungsprobe für Dietfurt in Matting +++ Leonberg gibt sein Kreisliga-Comeback an der Tiefenhüll von Florian Würthele · Heute, 11:51 Uhr · 0 Leser

Kann der SV Leonberg die Aufstiegseuphorie mit in die neue Saison transportieren? – Foto: Florian Würthele

Es kann losgehen: Die Kreisliga 2 kommt am heutigen Freitagabend mit zwei Derbys aus der Sommerpause. Mit Spannung erwartet wird das Kräftemessen zwischen dem amtierenden Vizemeister FSV Steinsberg und dem Bezirksliga-Absteiger FC Pielenhofen-Adlersberg. Parallel begegnen sich die SG Painten und die SG Hohenschambach. Historisch wird es am Sonntag für den TSV Deuerling, der daheim gegen den SV Töging sein erstes Spiel in der „heutigen“ Kreisliga bestreitet. Gleich mal wichtige Punkte für den Ligaerhalt wollen der TSV Beratzhausen und der SV Lupburg im Duell gegeneinander einsacken.



Trotz des Scheiterns in der Relegation hat der FSV Steinsberg eine tolle Saison gespielt. „Wir müssen uns wieder neu beweisen, wollen aber natürlich weiter oben mitmischen“, gibt Coach Peter Dobler die Marschroute vor. Ein erster Fingerzeig, was für den FSV drin ist, stellt das Duell mit dem FC Pielenhofen-Adlersberg dar. Die Warlimont-Crew musste sich nach dem bitteren Abstieg aus der Bezirksliga sicherlich kurz schütteln, dürfte es aber inzwischen verdaut haben. Nun freut man sich aufs Auftakt-Derby auf der schmucken Sportanlage in Steinsberg.







Zeitgleich bildet ein weiteres Lokalderby den Startschuss für die Saison. In Painten kreuzen heute Abend der Sechste und der Fünfte der Vorsaison die Klingen. Das allein deutet schon auf ein richtig enges Spiel hin. Die Heimelf möchte ihre Heimstärke – sie war Erster der Heimtabelle 25/26 – mit in die neue Saison nehmen. Auf der anderen Seite hat die SG Hohenschambach eine starke erste Spielzeit nach dem Aufstieg absolviert. Daran gilt es anzuknüpfen.







Zu den Favoriten auf die vordersten Plätze zählt auch diesmal wieder der TSV Dietfurt. „Mit unseren hochtalentierten Youngsters brauchen wir natürlich ein bisschen Geduld, jedoch wird uns ihre Unbekümmertheit guttun. Ich gehe optimistisch ins erste Saisonspiel“, so Trainer Matthias Pfeifer vorm Auftaktmatch in Matting gegen die SG Oberndorf/Matting. Diese kam im Mai als Rangsiebter ins Ziel. Eine schwierige Auswärtsaufgabe und eine erste Bewährungsprobe für die Altmühlstädter!





So., 19.07.2026, 15:15 Uhr TSV Deuerling Deuerling SV Töging SV Töging 15:15 PUSH



Ambitionierter Aufsteiger gegen Bezirksliga-Aufsteiger: Es ist ein interessanter Vergleich, der da am Sonntag in Deuerling über die Bühne geht. Beim TSV ist die Vorfreude riesengroß auf dieses historische Heimspiel. Als souveräner Meister der Kreisklasse 3 schaffte die Heinze-Elf erstmals im neuen Jahrtausend den Sprung in die höchste Spielklasse des Kreises. Auf der Gegenseite kann Absteiger SV Töging natürlich nicht gerade von Euphorie aus der vergangenen Saison zehren. Der letzte Punktspielsieg datiert vom 10.8.2025! Mit dem neuen Übungsleiter Marcel Seitz starten die Altmühltäler jetzt neu durch.











So., 19.07.2026, 15:15 Uhr ASV Undorf ASV Undorf TSV Großberg TSV Großberg 15:15 live PUSH



Seine zweite Kreisliga-Saison in Folge kann der TSV Großberg mit viel Selbstvertrauen angehen. Mit dem dritten Platz zuletzt war definitiv nicht zu rechnen. Was ist heuer drin für die Polster-Schützlinge? Eine erste Standortbestimmung sollte das Gastspiel in Undorf liefern. Die junge Mannschaft des ASV hat den angestrebten Klassenerhalt geschafft, welcher erneut das primäre Saisonziel ist, und möchte am ersten Spieltag vor heimischem Publikum nicht leer ausgehen.







13 Jahre nach seiner letzten Kreisligasaison ist der SV Leonberg zurück im Kreisoberhaus! Nach der erfolgreich bewältigten Relegation wurde natürlich ausgelassen gefeiert. Trainer Michael Pongratz hat eine interessante Mannschaft beisammen, die sich sicherlich auch in der neuen Umgebung nicht verstecken muss. Erst einmal darf der SV seine Koffer packen. Es geht zur DJK Eichlberg/Neukirchen, die auch heuer nicht mit dem Abstieg zu tun haben will.





So., 19.07.2026, 17:00 Uhr TSV Beratzhausen Beratzhausen SV Lupburg SV Lupburg 17:00 PUSH



Dank eines guten Schlussspurts feierte der SV Lupburg in der Vorsaison den verdienten Ligaerhalt. Auftaktgegner TSV Beratzhausen brachte die „Schäfchen“ kurz darauf und erst am letzten Spieltag in Trockene. Beiderseitig hat erneut der (bestenfalls direkte) Klassenerhalt oberste Prämisse. Wer kann am frühen Sonntagabend den ersten kleinen Schritt hin zu diesem Ziel machen?