„Für Deppen und Denker“ – Wirt Achhammer erfüllt sich einen Traum am Grünwalder Stadion

München – Als Löwenfan direkt am Grünwalder Stadion eine Wirtschaft betreiben und dann auch noch Löwenbräu ausschenken – eine runde Sache! Dieser Traum hat sich für Michael Achhammer erfüllt. Der 41-Jährige betreibt das neue Löwenbräu am Grünwalder (Tegernseer Landstraße 114). Dort war vorher ein Wienerwald-Lokal und danach das Restaurant Balkanwald.

„Im Oktober hab ich gesehen, dass es schließt“, erzählt Achhammer. „Dann bin ich an die Brauerei herangetreten, und dann sind wir uns schnell einig geworden.“ In den nächsten Tagen will er eröffnen.